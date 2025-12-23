グレナダで地元農家を指導する中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）

【新華社太原12月23日】東カリブ海の美しい島国グレナダでは農業が人々の生活を支える基盤だが、時代遅れの技術や伝統的な生産方式、頻発する自然災害などの課題に長年頭を抱えてきた。

中国の農業専門家チームは2022年10月から、こうした状況のてこ入れを開始した。グレナダの実情に基づき、野菜栽培、果樹管理、畜産養殖、竹・籐（とう）細工、節水かんがいの5分野に焦点を当て、モデル拠点の設立、新たなタイプの農業従事者の育成、インフラ整備など総合的な対策を通じて、地元農業の現代化に継続的に取り組んでいる。

専門家によるプロジェクトは、中国の先進的な農業理念と的確な技術をグレナダの自然資源と融合させ、持続可能な貧困削減の道を探り出した。

グレナダで地元農家を訪問する中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）

中国の専門家は農業研修センターも設立した。教室での座学と農地での実践を組み合わせた研修モデルを採用し、1100人以上に研修を実施した。

プロジェクトは、農業機械や種子などの生産資材を提供するだけでなく、農機ステーションや竹編み工房、組織培養実験室、かんがいシステムなど重要な付帯施設も建設した。特に竹編み工房は、地元の竹資源の開発を推進し、産業の多角化とグリーン（環境配慮型）で持続可能な発展に新たな道を切り拓いた。

2年以上にわたりプロジェクトを入念に実施したことで、現地では新品種100種余りの導入に成功、農家の生産技術と所得水準は著しく向上した。プロジェクトが構築した「モデル農家によるけん引＋（プラス）技術研修＋施設支援」の立体的モデルは、グレナダ農業のリスク耐性と自律的発展の原動力を効果的に高めた。（記者/陳志豪、樊欣陽）

グレナダで地元農家と記念撮影する中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）

グレナダで地元農家に農業機械の使用方法を指導する中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）

グレナダの農家に野菜を贈る中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）

グレナダで地元農家に竹編みの研修を実施する中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）

グレナダ農業技術援助プロジェクトが「最優秀貧困削減事例」を受賞し、表彰状を受け取る関係者。（資料写真、太原＝新華社配信）

グレナダの農家に技術研修を実施する中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）