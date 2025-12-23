驚異的な反応 線形的なパワーデリバリー

フェラーリではエントリーモデルとなる、最新のアマルフィ。復活したレッドのエンジン・スタートボタンを押すと、刺激的な重低音とともに3.9L V8ツインターボがお目覚めする。変わらず、出色のユニットであることは間違いない。

【画像】極上に魅力的な二面性 フェラーリ・アマルフィ 競合する上級グランドツアラーと比較 全162枚

7600rpmのレッドラインへ一気呵成に上昇し、反応は驚異的。線形的なパワー展開で、有能なシャシーの実力を存分に引き出せる。電動化技術なしなのだから、恐れ入る。



フェラーリ・アマルフィ（欧州仕様）

ただし、壮大な音響体験は5000rpmから。フラットプレーン・クランクの特性上、低域では4気筒エンジンが2基同時に動いているような、少し鈍い音が放たれる。4000rpm前後では、チェーンのような金属音も目立つ。それ以上回せば良いのだけれど。

デュアルクラッチ8速ATは、レシオがロングながら、迅速にギアを切り替える。ブレーキはバイワイヤ方式で、過敏な反応は抑えられている。強く踏み込んだ時の、制動力の増し具合は若干鈍いかもしれない。

快適なクルーザー 期待通りのドラマチックさ

アマルフィ最大の魅力といえるのが、シャシー。真っ先に驚かされるのは、秀抜な安定性。パワフルなエンジンにシャープなステアリングで構えたFRのフェラーリは、ウェット・モードやコンフォート・モード時には、極めて快適なクルーザーになる。

高速道路の速度域でのロードノイズは控えめで、乗り心地は目からウロコなほど優しい。大小を問わず路面の不整を、高級サルーン水準の処理能力でなだめてくれる。お高い磁性流体ダンパーのなせる技だろう。快適なシートも、貢献している。



フェラーリ・アマルフィ（欧州仕様）

開けた丘陵地帯の道では、期待通りのドラマチックな運転体験へ興じれる。クイックでフィーリング豊かなステアリングに、巧みにフラットさを保ちつつ、荷重移動を感じ取りやすい姿勢制御、出色のグリップバランスが、桁違いの喜びを生む。

ステアリングの反応は、フェラーリ12チリンドリほど積極的ではない。スポーツ・モード時は、リアタイヤの僅かなスライドが許され、水を得た魚。レース・モードでは更に自由度が増す。高度な識者によるチューニングを物語るように。

実情へ賢明に設定された運転支援システム

最新モデルとして、アマルフィも運転支援システムを実装。車線維持支援に制限速度警告、ドライバー監視など、一連の機能が標準となる。

だが、実情に則して賢明に設定され、ステアリングホイールには不必要な項目を任意にオフにできるボタンが並ぶ。さらに、過剰に反応することもない。



フェラーリ・アマルフィ（欧州仕様）

アマルフィの英国価格は、20万2459ポンド（約4130万円）から。高音質なブルメスター社製オーディオに助手席側モニターなど、オプションは数日悩めるほど充実し、装備された内容は車載プレートへ一覧で記載される。

ガソリンタンクは80L。燃費は8.9km/Lが主張され、1日に運転したい距離は問題なく賄えるはず。本能のままに右足を倒せば、あっという間に減るはずだが。

ヒロインは有能なFRシャシー

アマルフィは、エンジンが魅力の中心にはないという点で、余りフェラーリらしくないフェラーリといえるかもしれない。もちろん、アクセルペダルを倒し高域を活用すれば、出色の興奮体験が待っている。だが、音色は更に磨いてもいい。

ヒロインは、有能なFRシャシー。積極的に毎日乗りたいと思えるほど快適でありつつ、アルプス山脈へ足を伸ばせば幸せへ浸れる。この二面性がこの上なく魅力的。スタイリングやインテリアも美しい。ほぼすべてが、素晴らしい。



フェラーリ・アマルフィ（欧州仕様）

◯：美しいスタイリング 快適な乗り心地 機敏な操縦性 反応の良いV8エンジン

△：高域まで回さないと美声を奏でないV8エンジン

フェラーリ・アマルフィ（欧州仕様）のスペック

英国価格：20万2459ポンド（約4130万円）

全長：4656mm

全幅：1974mm

全高：1301mm

最高速度：320km/h

0-100km/h加速：3.3秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：254g/km

車両重量：1550kg（予想）

パワートレイン：V型8気筒3855cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：640ps/7500rpm

最大トルク：77.4kg-m/3000-5750rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動