ローマの改良版 3.9L V8は640psへ

フェラーリは、既存モデルのフェイスリフトを好まない。通常は、技術的な改良を数多く受け、名称も改められ、新モデルとして登場する場合が多い。

【画像】極上に魅力的な二面性 フェラーリ・アマルフィ 競合する上級グランドツアラーと比較 全162枚

今回ご紹介するアマルフィも同様で、ローマの改良版となる。ただし、技術的な進化は従来ほど大きなものではない。最新のアストン マーティン・ヴァンテージとの比較で優勢なほどだったから、早急に手を加える部分があったわけではないだろう。



フロントに載るエンジンは、3.9L V8ツインターボ。レッドゾーンは7600rpmへ上昇し、最高出力を20ps増しの640psへ高めつつ、新しい排気ガス規制へ対応させている。エンジンオイルは0W30が指定粘度で、ターボは17万1000rpmで回るとか。

排気系も改良。アイドリング時は静寂性が増し、触媒は温度上昇が早まった。シャシーは、オプションの磁性流体を用いたダンパーを再調整。タイヤは、ピレリとブリヂストンの他に、グッドイヤーも選択可能になっている。

12チリンドリへ雰囲気を寄せたボディ

滑らかなシルエットに格子状のフロントグリル、緊張感ある面構成で仕立てられたローマの見た目を、好ましく受け止めていた人は多いはず。個人的には、近年で最も美しいフェラーリだと思っていた。勢い不足に感じていた方も、いらっしゃるかとは思うが。

アマルフィでは、フェラーリ12チリンドリへ雰囲気を寄せている。グリルは、見慣れたエアインテークへ変更された。写真ではトヨタのハンマーヘッド・ノーズへ似ているように見えるかもしれないが、現物はより精悍。ご感想はいかがだろう？



試乗車のボディカラーは、ヴェルデ・コスティエラ。サイドのキャラクターラインが、筋肉質な締まり感を生んでいる。テールライトはクールな表情で、リアスポイラーは展開式。空力特性も磨かれた。

角度で表情を変えるシルバーのアルミホイールも、躍動的な印象を醸し出す。ローマのスタイリングの方がお好みなら、スパイダーならまだ注文はできるようだ。

横に長く、主張が控えめなタッチモニター

インテリアは、ボディ以上に刷新。従来のセンターコンソールは、グロスブラック・トリムが目立ったが、アルマイト加工されたアルミニウム製へ置き換わった。指紋が残りにくく、実用性は改善している。

ダッシュボードの中央下部には、横に長いタッチモニター。これは、12チリンドリと共有する。以前は、縦に長かったことをご記憶だろうか。メーターパネルも、モニター式。アナログのタコメーターを恋しく思うのは、筆者だけではないはず。



エアコンの温度やシートの調整など、一部の機能は直感的とはいいにくい。それでも、タッチモニターの主張が控えめなのは好ましい。

ステアリングに物理スイッチ復活 広い荷室

ステアリングホイールには、実際に押せるハードスイッチが帰ってきた。以前はタッチセンサーで、操作性で劣ることは否めなかった。レッドのエンジン・スタート／ストップボタンも蘇っている。

ちなみに、このステアリングホイール上のボタンパネルは、既存のローマや296、12チリンドリ、プロサングエにも後付けで組めるという。英国では7000ポンド（約143万円）請求されるが、カーボン製のボディトリムより有効なお金の使い道では。



それ以外の内装は、ローマから継承。素材はくまなく高品質で、お好みの色を指定できる。特別なクルマだと実感させる、繊細で大人な空間へ仕上げることも難しくない。

張りのあるシートは、座面が若干高めながら、座り心地は素晴らしい。身長が高いと、天井からの圧迫感が少なからずありそう。後席は、子どもか荷物用。荷室は見た目以上に広く、開口部の下端も低く、使い勝手が良い。

気になる走りの印象とスペックは、フェラーリ・アマルフィ（2）にて。