■全国の24日（水）の天気

太平洋側と日本海側を、それぞれ前線を伴った低気圧が進むでしょう。西・東日本は、広い範囲で雨が降る見込みです。雷を伴って雨脚の強まる所があり、九州や東海付近では、激しく降る所もありそうです。北日本も、昼前後から雨や雪が降り出すでしょう。

朝の気温は23日より高く、冷え込みは緩みそうです。最高気温は西日本や北陸で15℃前後の所が多く、九州では20℃近くまで上がる所もあるでしょう。北日本も寒さが和らぎ、積雪が多い所では、雪解けが進みそうです。一方、関東は23日より低く、今季一番の寒さとなるでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌2℃（＋9 11月中旬）

仙台1℃（＋2 12月中旬）

新潟4℃（＋1 12月上旬）

東京都心4℃（＋2 12月中旬）

名古屋8℃（＋3 11月中旬）

大阪9℃（＋6 11月下旬）

広島6℃（＋2 12月上旬）

高知8℃（＋4 11月下旬）

福岡11℃（＋5 11月中旬）

鹿児島13℃（＋4 11月中旬）

那覇19℃（＋1 11月下旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌7℃（＋6 11月下旬）

仙台11℃（＋5 12月上旬）

新潟13℃（＋4 11月下旬）

東京都心7℃（-3 真冬並み）

名古屋14℃（＋1 12月上旬）

大阪16℃（＋1 11月下旬）

広島12℃（-1 12月中旬）

高知17℃（＋1 11月下旬）

福岡16℃（-1 11月下旬）

鹿児島19℃（±0 11月下旬）

那覇24℃（-1 11月下旬）

■全国の週間予報

25日は、日本海側を中心に雨が降り、北海道では雪となるでしょう。太平洋側では、朝までに雨のやむ所が多い見込みですが、上空の寒気の影響で、午後は関東付近で再び雨の降る所がありそうです。

26日は、冬型の気圧配置となって、今季一番の寒気が流れ込むでしょう。北日本や日本海側を中心に広い範囲で雪が降り、大雪や猛ふぶきとなる所もありそうです。交通機関が乱れるおそれもありますので、今後の情報にご注意下さい。

日本海側では27日から28日にかけても、雪や雨の降りやすい天気が続く見込みです。太平洋側は、26日以降晴れて、再び空気の乾燥が進みそうです。気温は西日本では26日から、東・北日本も27日を中心に平年より低く、寒さが厳しくなるでしょう。