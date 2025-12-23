星のカービィ×Speedoが夢の共演♡水中で1UPする限定スイムコレクション

人気ゲームシリーズ「星のカービィ」と、スイムウエアブランドSpeedoのスペシャルコラボが登場します。水中で頑張るすべてのスイマーを応援したいという想いから生まれた今回のコレクションは、可愛らしい世界観と本格的な機能性を両立。日々のトレーニングに寄り添うスイムウエアから、プールシーンに欠かせない小物まで幅広くラインナップされます。カービィと一緒なら、いつもの練習時間も少し特別に感じられそう♡

カービィの世界観×高機能スイム

今回登場するのは、Speedoの練習用スイムウエアコレクション「TurnS(ターンズ)」から展開される全13型。

環境配慮型素材ENDURANCEECOを採用し、高い耐塩素性と4WAYストレッチ性、透けにくい安心感を実現しています。

レディース向けには「KirbySuperStarTurnSSuit」11,000円（税込）、カラーはPU(パープル)とBL(ブルー)、サイズはS・M・L。

メンズには「Kirby1UPClassicTurnSBox」7,700円（税込）カラーTQ(ターコイズ)・MT(マルチ)・BL(ブルー)、サイズS・M・L。

「Kirby1UPClassicTurnSShortBox」7,150円（税込）カラーTQ・MT・BL、サイズS・M・L・Oを展開。

ジュニア向けには「KirbySuperStarTurnSHalfBox」7,590円（税込）、カラーPU・BL、サイズ130・140・150が揃います。

ルイ·ヴィトンの新作マフラーで冬支度♡洗練を纏うエレガントギフト

毎日の練習が楽しくなる小物

小物アイテムもカービィ尽くしの充実ラインナップ。プールに欠かせない「KirbyMeshCap」は1,870円（税込）、カラーK(ブラック)・NB(ネイビーブルー)・W(ホワイト)・PP(ポップピンク)、サイズM・L。

「KirbyKnapsack」は3,300円（税込）でLB(ライム×ブルー)とBP(ブルー×ピンク)の2色展開。

防水仕様が嬉しい「KirbyWaterProofM」は4,400円（税込）、カラーBL(ブルー)・TQ(ターコイズ)。

さらに「Kirbyセームタオル(小)」は2,750円（税込）、カラーK・BL・PN(ピンク)を用意。機能性と可愛さを兼ね備え、モチベーションアップにもつながります♪

水中でも前向きになれる特別な一着

星のカービィとSpeedoのコラボレーションは、見た目の可愛さだけでなく、本格的に泳ぐ人にも嬉しい高機能仕様が魅力。

日々のトレーニングを支えながら、気分まで明るくしてくれる特別なコレクションです。

2025年12月23日（火）よりGoldwinOnlineStoreで先行予約がスタートし、2026年2月6日（金）からは店頭でも発売開始。カービィと一緒に水中で1UPする、この機会をぜひお見逃しなく♡