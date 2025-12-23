¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡×»³ÅÄ¾¡¸Ê»á¡¡Ãæ³Ø2Ç¯¤Ç134¥¥í¤Î²øÊªÅê¼ê¤À¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼SASUKE¡×¤³¤È»³ÅÄ¾¡¸Ê»á¤¬Ìîµå·ÏYouTube¡Ö¥È¥¯¥µ¥óTV¡ÚA¡õR¡Û¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìîµå¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ç¡¢Ìîµå¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»¤«¤é¤À¤Ã¤¿»³ÅÄ»á¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤Ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ç134¥¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹üÀÞ¸å¤Ë¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±óÅê¤·¤¿¤é117¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥È¥¯¥µ¥ó¤â¡Ö²øÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¹â¹»¤Ç¤ÏËÜ³ÊÇÉ¤Îº¸ÏÓÅê¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢£±½µ´Ö¤Ç¸ª²õ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯Ìîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢22ºÐ¤´¤í¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤È½Ð¹ç¤¤¡¢À¸³è¤Ë¥Ï¥ê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇÂ®122¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥¤¥ó¥É¥ß¥ëÅêË¡¤«¤é¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¥È¥¯¥µ¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£