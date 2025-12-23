ÈïÇú2À¤¤Î¥²¥Î¥à²òÀÏ³«»Ï¡¡¿Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½Ä´ºº¡¢Êü±Æ¸¦
¡¡ÆüÊÆ¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÊü¼ÍÀþ±Æ¶Á¸¦µæ½ê¡ÊÊü±Æ¸¦¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÈÈïÇú2À¤¤Î¥²¥Î¥à¡ÊÁ´°äÅÁ¾ðÊó¡Ë²òÀÏ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£DNA¤ÎÊÑ²½¤Î¡Ö¿ô¡×¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£¿Æ¤Î¼õ¤±¤¿Êü¼ÍÀþ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥²¥Î¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸¤á¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡Êü±Æ¸¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï1985Ç¯°Ê¹ß¤Ë·ì±Õ¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¹Åç¡¢Ä¹ºê¤ÎÌó400²ÈÂ²¡¢Ìó1400¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÈïÇú2À¤¤é»Ò¤É¤â¤ÏÌó580¿Í¡£Æ±°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÉãÊì¤È»Ò¤É¤â¤ò3¿Í°ìÁÈ¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤òÄ´ºº¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿Æ¤¬¹âÀþÎÌ¤ÎÊü¼ÍÀþ¤òÈïÇú¤·¤¿»Ò¤É¤â¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ö¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¡£