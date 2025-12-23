¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ö12Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡×¡ÈÌë¤Õ¤«¤·¡ÉÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¤Ë¶Ã¤±£¤»¤º
¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯¿ô¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ½ã¤ÎÇ¯²ì¾õ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·ï¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ½ã¤¬°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÇ¯²ì¾õ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¡¢¼õ¤±¼ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ëÌäÂê¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¡£ÎÉ½ã¤Ï¡Öº£Ç¯¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¸©¤ÏÂçÊ¬¸©¤À¤±¡×¤È¸ì¤ê¡¢»Å»ö¤ÇÃÏÊý¤Ø¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Ì¿¿¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÎÉ½ã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÁá¤¤¡£ÎÉ½ã¤µ¤ó¡Ê¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÎÉ½ã¤µ¤ó¤¬Áá¤¤¡£1Ç¯¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡×¤È1Ç¯¤ÎÁá¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ò¤È²ó¤ê¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡12Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£