スタジアム整備をめぐり、Jリーグ側が今年8月、市に対し、リーグが求める施設の基準だけに頼らず、街のシンボル、交流拠点として検討を進めてほしいとの意向を伝えていたことがわかりました。



また、施設の規模について、Jリーグは先月、5,000人では不十分と市に指摘していますが、8月の時点では、座席や設備を充実させる、いわば“量より質”が重要だとも説明していました。





去年、秋田を訪れたJリーグのトップが語っていたのが。Jリーグ・野々村芳和チェアマン「地域にとって必要なのか、何が必要なのか」「地域の皆さんでクラブと、必要なものって何なんだろう、本当にこれ必要なのかどうかみたいな話をしていく」スタジアムを新たに整備すべきかどうかは、最終的にその地域が決めるべきという考え方です。新設か改修か。秋田市が整備のあり方を検討していた今年8月、Jリーグ側は改めて、「地域重視」の考え方を示していました。文書「地域に貢献、共生できる機能を複合することも考えていただきたい」「秋田の寒さに対する工夫も重要」秋田市への情報開示請求で明らかになったこの文書は、Jリーグ、秋田市、ブラウブリッツ秋田と、市の委託で事業費の試算などを行った設計事務所による8月6日の協議の記録です。事業費の試算などをまとめていく作業に先立ち、Jリーグが施設に求める基準や、必要な設備を改めて確認するのが話し合いの目的でした。スタジアム整備の目的の一つは、ブラウブリッツがJ2以上でプレーし続ける参加資格を得るためです。そのためには、十分な収容人数があるかどうかや、観客席への屋根の設置など、Jリーグが定めた基準を満たす必要があります。ただ、8月の会合の場で、Jリーグ側は、基準を満たしながらもそこだけにこだわらないで検討を進めてほしいとも伝えていたことがわかりました。文書「Jリーグの基準を頼りにするのではなく、ホームタウンの人々を幸せにする街のシンボル、交流拠点としてのスタジアムという視点を忘れずに検討いただきたい」このほかJリーグ側は、収容人数が大規模でなくとも、座席や設備を充実させていく、“量より質”という観点も重要になると説明していました。文書「適切な規模のスタジアムでの満員の雰囲気が大切。チケットの枯渇を生むホームスタジアムが理想」「人口減少は理解しているが、量をカバーする質も忘れてはならない」“質を重視する”との考えは示したものの、Jリーグ側は先月、「5,000人規模の施設では不十分」と、市に伝えています。秋田市が、県やブラウブリッツ秋田と行う予定の3者協議の場では、Jリーグの基準ばかりではなく、税金という形で負担する県民・市民の意見やニーズにも十分応えられる施設にできるかどうか、議論を深めることが求められます。