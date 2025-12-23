秋田市の八橋地区で整備を予定しているスタジアムをめぐり、秋田市の沼谷市長は、“ブラウブリッツ秋田がもっと早く資金確保に向けて動くべきだった”と述べました。



またクラブが、スタジアム整備の主体となる、「民設」で事業を進めることができるのかどうか、明確な方針を示すよう求めました。



就任から約8か月。



秋田市政のかじ取り役として初めての年末を迎えた沼谷市長は今年1年について、自分自身の仕事ぶりを詳しく評価することは控えましたが、「やれるだけのことはやった」と振り返りました。





その仕事の一つであったスタジアム整備の次の焦点は、県・市・ブラウブリッツ秋田が、それぞれ どのぐらいの費用を負担するかです。このうちブラウブリッツは、来年以降、資金確保に向けて動き始めるとの考えを今月になって示しましたが、沼谷市長は、苦言を呈しました。記者「クラブ側のスピード感どう考えたか」秋田市 沼谷市長「ブラウブリッツ秋田という本来であれば民間のビジネス、民間のプロスポーツの会社、チームですから、そこの経営判断に私があれこれと言うべきではないわけですけど」「令和6年（去年）11月に八橋で決定した、それは私が市長に就任する前ですけど、その時点からでも八橋に確定した以上、資金集めはできた、始められていたんじゃないかなと。そういう意味ではもう待ったなしという状況ですから、のんびりとしている余裕はない、チームにもない、県にも市にも時間的にも財政的にも余裕はない」このほか沼谷市長は、クラブが、スタジアム整備の主体となる、「民設」で事業を進めることができるのかどうか、明確な方針を示すよう求めました。沼谷市長「民設が無理であればブラウブリッツ秋田が正式に、民設では我々は整備できないときちんと表明したうえで、どこまでであればチームとして、会社として何ができるのか。そういったことも、ブラウブリッツ秋田としてはぜひしっかり検討して打ち返していただきたい」秋田市は24日、これまでにまとめた事業費の試算などを県とブラウブリッツ秋田に正式に説明することにしています。事業を誰が中心的に担い、費用負担の割合をどうするかを決めるための本格的な協議は、年明けになる見通しです。