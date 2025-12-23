鈴木知事が、今年最後の定例の記者会見に臨みました。



就任1年目を「相当頑張った」と振り返った鈴木知事。



出没が続くクマ対策については、小屋や倉庫に食べ物を放置しないことなど、県民に注意と協力を呼びかけました。



鈴木知事

「1年目でこれだけいろんな問題が発生して、8か月ですけれども、自分なりには相当頑張ったなとは思ってます」



就任8か月、県政運営の点数を付けるのは難しいとしながらも今年を振り返り、達成感をにじませた鈴木知事。





ただ「クマ被害」「コメの価格高騰」「4年連続の大雨災害」の3つを今年のトピックにあげたうえで、最も影響が大きかった「クマ被害」については次のように述べました。鈴木知事「秋田県が非常に悪い意味で注目をされてしまったと。私、知事就任以降ですね、これから移住促進であったり観光振興といったことに取り組んでいく矢先に、かなりマイナスを受けてしまったなという思いでありますので、これをなんとか県民の皆様と力を合わせながら、来年度再来年度としっかりと元の状態に、クマとのすみわけというものをしっかりできるように頑張っていきたいという思いでございます」冬になっても市街地などに出没しているクマについて、県民に引き続きの注意と、協力を呼びかけました。鈴木知事「（小屋や倉庫の）扉を開けっぱなしにしないだとか、またはその中に米ぬかだとかコメだとか、そうした食べ物になるものを放置をしないと。これ非常に難しいことではあるんですけども、それを求めてクマは出て来てしまいますし、冬眠もしません。ぜひですね、皆様からのご協力とご注意をお願いしたいと思います」鈴木知事は、クマ被害が秋田への観光や移住に与えたマイナスイメージを払しょくしたいと、来年以降に向けた意気込みを語りました。