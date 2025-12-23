アルトスタイル！

ダイハツのインドネシア法人は、現地で開催されたイベント「GAIKINDO Jakarta Auto Week（GJAW）（会期：2025年11月28日〜31日）に出展し、現地生産のコンパクトSUV「テリオス」のカスタムモデル「テリオス ドレスアップ アルトスタイル」を出品しました。

テリオスは新興国向けのコンパクトSUVです。初代は1997年に日本でデビュー、翌1998年に主要コンポーネントを共用しながらエンジン、ボディを軽自動車規格に収めた「テリオスキッド」が発売されました。

2006年、日本ではトヨタと共同開発した「ビーゴ」が実質的な後継車となりますが、インドネシアではそのビーゴをテリオスとして販売。2018年、新興国市場に特化したSUVとしてフルモデルチェンジを受けました。

初代から続くFR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトを採用しながら、3列シーﾄ7人乗りとし、ファミリーユースを主体とした幅広いニーズに対応します。

インドネシアでは小型ミニバン「シグラ」、小型トラック「グランマックス」に次ぐ3番目に売れているダイハツ車で、トヨタの販売網では「ラッシュ」として販売されています。

ボディサイズは全長4455mm×全幅1695mm×全高1705mm、ホイールベース2685mm。パワーユニットは最高出力104ps・最大トルク13.9kgmを発生する1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンで、5速MTまたは4速ATを組み合わせています。4WDの設定はありません。

そんなテリオスをベースに、アクティブな使用シーンを想定したカスタムモデルが今回GJAWで披露された「テリオス ドレスアップ アルトスタイル」です。

ブラック仕上げのアルミホイールにオフロードタイヤを組み合わせることで、足元の存在感を高めるとともに、ルーフラックやデカールなどでアクティブなイメージを演出しています。さらに水辺の走行シーンを想定し、冠水時でもエンジンに空気を取り入れることができるパイプ「シュノーケル」を装着します。

量産化が前提のモデルではないものの、テリオスが持つタフさや多用途性を、GJAW来場者に印象付けることができたのではないでしょうか。