カプコンは、「モンスターハンター」ファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」の来場者特典や物販情報、会場内で楽しめるコンテンツの一部を発表した。

【画像】「セクレト＋ハンター」等身大に！？ 来場者特典や展示物の一部

来場者特典は、『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコン オリジナルミニポーチと、『モンスターハンターワイルズ』で使えるチャーム「玉乗りプーギー【さくら】」の特典コードの2つだ。

チャームは後日無料で配信される予定で、アイテムパックを含むバンドルパックとなる。アイテムパックの詳細は後日発表される予定だ。

会場内には『モンスターハンターワイルズ』の造作が展示される。「セクレト＋ハンター」等身大造作、等身大チャージアックス「アルシュブラドラ」、防具「シュバルカαシリーズ」の3つが発表された。

『モンスターハンターワイルズ』の開発原画やモンスター等身大足跡の展示も行われる。

展示物以外にも、オトモアイルーのグリーティングや物販コーナーも設けられる。

モンハンオンリー創作展示会「匠の工房」も会場内で開催され、出展クリエイターを募集中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）