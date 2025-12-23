¡ÖÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤?¡×¡Ö¤´¼«Âð?¡×¿·º§¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢àÌþ¤·¤Î¶õ´Öá¸ø³«¤Ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹½ÐÍè¤½¤¦¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
Âç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ËÇò¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó
¡¡11·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿Perfume¤ÎÀ¾ÏÆ°½¹á(¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó)¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²Î¼ê¡¦¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö4ËçÌÜ ºòÆü¤â¸µµ¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÄ¹À¸¤¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¿¢Êª¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¡Á¤Á¤Î¤ª¤¦¤Á¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë¡ªÎÐ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤Í¡Á¡×¡Ö¤´¼«Âð¡©¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢Genelec¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ªÉô²°¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡Á¤Ç´ÑÍÕ¿¢Êª¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹½ÐÍè¤½¤¦¤Ê¤ªÉô²°¡×¡ÖÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡©Âç¾æÉ×¡©¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î³°Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¹¤ë¤±¤É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï11·î11Æü¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£