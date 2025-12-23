“日焼けキティ”のポーチコレクションがカプセルトイに登場！ 顔型デザインなど全5種
日焼けしたハローキティをデザインした「ハローキティ Summerdays ポーチコレクション」が、12月中旬から全国のカプセルトイコーナーにて順次発売される。
【写真】大容量の巾着もかわいい！ “日焼けキティ”のポーチ5種一覧
■機能性も抜群！
今回登場するのは、リボンを盛り盛りにつけたギャル感満載のハローキティがビーチで楽しむ姿をデザインしたカプセルトイ。
ラインナップは全5種が用意され、ふわふわのボア生地を使用した「FACEポーチ」は、ハート型のサングラスをかけたタイプと、スタンダードの2種が楽しめる。
また、両面で異なるデザインをあしらった「縦長ポーチ」、マチ付きの大容量サイズでお弁当箱を入れることも可能な「BIG巾着」、ハンカチやヘアアレンジのアイテムとしても使える「バンダナ」と機能性にも優れたアイテムがそろい、どれが出てもうれしいバラエティー豊かな内容となっている。
【写真】大容量の巾着もかわいい！ “日焼けキティ”のポーチ5種一覧
■機能性も抜群！
今回登場するのは、リボンを盛り盛りにつけたギャル感満載のハローキティがビーチで楽しむ姿をデザインしたカプセルトイ。
ラインナップは全5種が用意され、ふわふわのボア生地を使用した「FACEポーチ」は、ハート型のサングラスをかけたタイプと、スタンダードの2種が楽しめる。
また、両面で異なるデザインをあしらった「縦長ポーチ」、マチ付きの大容量サイズでお弁当箱を入れることも可能な「BIG巾着」、ハンカチやヘアアレンジのアイテムとしても使える「バンダナ」と機能性にも優れたアイテムがそろい、どれが出てもうれしいバラエティー豊かな内容となっている。