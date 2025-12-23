¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎ®¤ì°ú¤´ó¤»½÷»Ò¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¡¡¥¨¡¼¥¹¤Ï¼ê±þ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¡×¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½÷»Ò1²óÀï¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û50¡½69Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡Ê23Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡7Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç2022¡¢23Ç¯¤Ë3°Ì¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬¡¢½øÈ×¤Î¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÀª¤¤¤Ë°µ¤µ¤ì¡¢Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ï14¡½12¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ë¥¨¡¦¥«¥Ç¥£¥¸¥ã¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹¶¼é¤ÇÀ¸¤«¤·¡¢³Î¼Â¤ËÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¡Ù¤È°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹ÉÍ¸ý¤æ¤º¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤â¼¡Âè¤Ëºã¤¨¤¬Áý¤¹¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖµåºÝ¤Î¶¯¤µ¡×¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¤òÁ´°÷¤¬Å°Äì¤·¡¢½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡24Æü¤Î2²óÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¾¼ÏÂ³Ø±¡¡ÊÀéÍÕ¡¡Ë¡£ÉÍ¸ý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£Æü¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï¥²¡¼¥à¤Î½øÈ×¤«¤éÅì³¤¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÀÆü¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë