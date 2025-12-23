¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¸µÉðÆ®ÇÉ¥®¥ã¥ëà¾×·â¤¹¤Ã¤Ô¤óá¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ©¤¤ì¤¤¤¹¤®¡×
´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¡ª¥á¥¤¥¯¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡Netflix¤Î¥ä¥ó¥¡¼Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¸µÉðÆ®ÇÉ¥®¥ã¥ë¤¬à¾×·â¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª»Å»öº£Æü¤â¸µµ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨»ï¡Öegg¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥á¥¤¥¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÎëÌÚåºÎï¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¥®¥ã¥ë¤Ç¡¢ÌÚÅá¤¬ÁêËÀ¤Î¸µÉðÆ®ÇÉ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¾õÂÖ¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¥®¥ã¥ë¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë»Ñ¤ò¥ê¡¼¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¶Ã¤¤Î¥á¥¤¥¯Á°»Ñ¤Ë¡ÖÈ©¤¬¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤è¡×¡Ö¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥Ô¥ó¾õÂÖ¤È²½¾Ñ¤·¤¿»þÊÑ¤ï¤é¤ó¤Î¤¹¤´¤¹¤® Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤¤£¤¿¤óÄ¶Àä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¤È¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö ¤Ê¤ó¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£