Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬ÊóÆÁ³Ø±àÇË¤êÏ¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¡¡²áµî4Âç²ñ¤Ç2ÅÙÍ¥¾¡¡õ3ÅÙ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê84¡½41ÊóÆÁ³Ø±à¡Ê23Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡Ë
¡¡ÃË»Ò1²óÀï¤Ç¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò84¡½41¡Ê14¡½5¡¢28¡½11¡¢21¡½9¡¢21¡½16¡Ë¤ÇÇË¤ê¡¢Æ±¹»½é¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡ÚÃË»Ò¤Î·ë²Ì¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î3ÅÀ¥×¥ì¡¼¤ÇÀèÀ©¡£¸ß¤¤¤Ë·ø¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè2Q¤ÏÃíÌÜ¤Î1Ç¯À¸¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬µó¤²¤¿ÆÀÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«»Ï¤«¤é16¡½0¤Î¥é¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê42¡½16¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤âËÜÅÄ¤¬2ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É½ª»Ï¹¶·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ò°Ý»ý¡£ºÇ½ªQ¤âÃå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Î²áµî4Âç²ñ¤Ç¤Ï3ÅÙ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£