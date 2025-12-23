¡Öµå¾ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¼þÅìÍ¤µþ¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ï¼ï»ÒÅç¤Çà¥í¥±¥Ã¥Èá¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Íèµ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâFA¸¢¼èÆÀ¸«¹þ¤ß¡¡·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ï±ÛÇ¯¤«¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6Áª¼ê¤¬Ì¤¹¹²þ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤Ï»³ËÜ·ÃÂç¡¢¹Åç¡¦±©·îÎ´ÂÀÏº¤È¼¯»ùÅç¡¦¼ï»ÒÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÍ½Äê¡£¼þÅì¤Ï²¹ÃÈ¤ÊÃÏ¤òµá¤á¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÈ¯¼Í¾ì¤¬¤¢¤ë¼ï»ÒÅç¤Ë¿·µòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¡Öµå¾ì¤â¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÎãÇ¯¡ËÅ·µ¤¤â¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ê¤éÍèµ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÌ¤¹¹²þ¡£¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ï±ÛÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¼þÅì¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ£°æâ«ºÈ¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤¬Ì¤¹¹²þ¡£¤Þ¤¿ÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤ò³°¤ì¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÅìÉÍµð¤âÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£