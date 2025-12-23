渋谷のTSUTAYAで開催中の「ライトノベル展2025」へ行ってみた！ 見て楽しい、食べて嬉しい、人生最大量のラノベを摂取できる企画展は12/28まで

昨年実施され大好評だった「ライトノベル展」が、今年もSHIBUYA TSUTAYAに帰ってきました！

渋谷にいまだビビってしまう古のオタクですが、行かないわけにはいきません。

冬休み気分が日に日に高まってくる2025年12月19日（金）から28日（日）まで入場無料！で開催中の「ラノベ展」、今年も大充実の内容でした。

興奮冷めやらぬままレポートします！

筆名：よるの えこ

■ラノベの世界に没入！ 全身でラノベを浴びる1階

世界的観光名所になってしまったスクランブル交差点の向こうから、見覚えある姿が呼び込んでいます。

宇宙人でも未来人でも超能力者でもないただの人間ですが、行っていいですか？ ハルヒさん……！

「ラノベの看板はやっぱハルヒだよな〜」と後ろから声がしました。わかります。

各々が描く自分にとっての“ラノベ”は、世代や環境によっても大きく変わると思いますが、私にとってハルヒはまさに青春。

オタクカルチャーのちょうど過渡期にもあたるんじゃないでしょうか。

若い世代にも読まれ続けていくためにも、こういったおさらいできるイベントはありがたいです。

誘われるまま入りこむと、圧巻の「ライトノベル・ロード」が迎えてくれます。

上から下まで、ラノベの表紙がズラリ!! 見覚えあるものがたくさんありすぎる〜！

歴戦のオタク、ここで30分消費。まだ20歩くらいしか進んでません！

回り込むと「ハイライト・ウォール」が。

『涼宮ハルヒ』『ソードアート・オンライン』『デート・ア・ライブ』『この素晴らしい世界に祝福を！』『Re:ゼロから始める異世界生活』の堂々5タイトルが、ギュッとまとめられています。

情報量が多すぎる……！（※嬉しい悲鳴）コラージュのような造りもオシャレですね〜。

1階中心部には、天井から「イラストレーション・サークル」が展示されています。

表紙や挿絵などのイラストが多数連なり、めちゃくちゃ綺麗……！ 美術館さながらです。

外から眺めてもよし、中に入ってもよし……。

オタクが死ぬ前に見る景色みたい。考えた人、天才ですね？

奥の壁面には、何やらカッコいい動画が。「フラグメント・ストリーム」ですって！

印象的なセリフやフレーズ、タイトルが寄せては引いていきます。

まさにストリーム。あまりのクールさに、しばらく佇んで眺めてしまいました。

あの頃読んでいた活字が、こんな風にスタイリッシュになるなんて……。誇らしい。

もうかなり時間を使っている気がしますが（※1時間経過）、昨年よりもあきらかに重厚になっている「ライトノベル展」、まだまだ離してくれません。

隣の壁面では、発表時点から気になりすぎていた、ラノベのMV「ラノオト」が上映されています。

ソニーミュージックの名曲とラノベがまさかのコラボということで、「ラノベもすっかりメジャーになったのう」と深く頷いていたのですが、【「ライトノベル展2025」×ORANGE RANGE『ミチシルベ 〜a road home〜』】の歌詞を読みながら聴いていると、目から水が……。

ラノベを最も読んでいた多感なあの頃に戻ったような心持ちに。

絶え間なく襲ってくる【2000年代ライトノベル×『空色デイズ』/中川翔子】も【2010年代ライトノベル×『High Free Spirits』/TrySail】もエモすぎる!!

そういえばこの作品好きだったな、あの子が読んでたな、クラスで流行ったな、などなど……、様々な思いが駆け巡っていきます。

自分にとっての”青春”が詰まっていました。まさか渋谷で再会できるなんて。感慨深いです。

きっと同じような衝撃を受けたのでしょう、じっくり見入っている方々が多いのも印象的でした。

キービジュアルに抜擢された15作品の書籍も展示されていました。全部読み直したい！

■見て楽しい、食べて嬉しい、人生最大量のラノベを摂取できる7階

このまま1階で時間が終わってしまう！ 急いで7階に上がります。

7階では、「コラボレーションカフェ」でキャラクターをイメージしたフード＆ドリンクが楽しめるのはもちろん、他にも展示が並んでいます。

スタンディ、超かわいい！ 描き下ろしのキャラ×秋田イッヌはずるいの極み。

そして見てください！ このラノベの量！ 上から下までラノベ、ラノベ、ラノベ!!!!

約1万冊のラノベが並ぶ「ライトノベル・ブックシェルフ」、オタクの夢すぎませんか？

思わず手に取りたくなるので気を付けてください。

ラノベを眺めながら注文を……。思い出を振り返りすぎて、かなりの糖分を使っていたので助かります。

「アスナの照りマヨサンドイッチプレート」と「ハルヒのベリー＆マンゴーラッシー」にしました。ボリュームもあって大満足です！

無料でもらえる「公式ガイドブック」も座って熟読。

イベントMAPやグッズページなど、現地でも役立つ情報のほか、1985年（！）から2020年までのラノベタイトル40作品＆推しラノベ3作品の紹介がギッシリ！

ラノベマスターからビギナーまで、参考になること間違いなしです。

冬休みに読みたいタイトルをチェックできて嬉しい♪

忘れちゃいけません。コラボフードやコラボドリンクを頼むとノベルティがもらえますよ！

フードとドリンクをワンセットで、B〜D賞から好きなものを選べるとか……。優しすぎない!?

『ハルヒ』のダイカットステッカー（D賞）をチョイスして、 何が出るかお楽しみなランダムで、ストロータグ（B賞）『神の庭付き楠木邸』の湊くんをゲット！

た、楽しい……！

なお、A賞では作者直筆サイン色紙が当たるそうです。欲しすぎ〜！

神に等しい先生がたのサインは、「著者・イラストレーター直筆メッセージコーナー」でも拝めますよ！

これは是非とも現物をじっくり眺めてほしい……！

色とりどりのサイン＆イラストに大興奮。

この気持ちを「来場者よせがきコーナー」に叩き付けたいと思います。

え〜、○○先生へ。新刊、待ってます、と……。

やったー！ 参加したら、ノベルティのポストカードももらえました！

イベントの記念になりますね。

7階では、25周年を迎えた『キノの旅』などの一部グッズ販売も。

新グッズが出る世界線……！

「ライトノベル展2025」描き下ろしイラストを使用した新グッズは、1階で展開されています。

もちろん、寄ります！

大変なにぎわいです。描き下ろしイラストかわいいもんね、わかります。

あの頃、アクスタなんて概念なかったな……。

としみじみしながら、カゴに入れていきます。

迷っている暇があるなら、買うのだ！

書籍コーナーもありましたよー！

「ラノベ展」仕様の幅広帯付書籍は絶対買おうと狙ってました。

会場限定ですが、3,000円（税込み）ごとに1枚、購入特典でミニブロマイドもついてきます！

また、受注販売限定のキャラファイングラフをはじめ、他アイテムも「カドスト」で受注販売が実施されているので要チェックです。2026年1月8日（水）まで！

・カドスト：https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/elanove25000/

ほくほく気分で外に出て振り返ると、タイトルロゴの装飾が。細部までニクい〜！

若く青い気持ちに寄り添ってくれた、青春そのものだったライトノベル。

大人になってもまだまだ好きだ！ というわけで、この後2周目も行きました。

あの頃のオタクも、そうじゃない人も、今のオタクも、まだ目覚めていない子も、気軽に立ち寄れるシブツタで青春に出会い直しましょう！

「ライトノベル展2025」は、12月28日（日）まで開催中。冬休みのお出かけに絶対オススメです！

「ライトノベル展2025」概要

■会期：2025年12月19日（金）〜12月28日（日）

【１F】10:00〜21:00／【７F】11:00〜21:00

■場所：SHIBUYA TSUTAYA 1階・7階

■入場料：無料 ※SHIBUYA TSUTAYAはキャッシュレス店舗です。現金は使用できません。

■主催：KADOKAWA

■協力：SHIBUYA TSUTAYA

■協賛：dアニメストア

■公式サイト：https://promo.kadokawa.co.jp/lanove_ex/

■コピーライト:

©榎宮祐 ©来栖夏芽 ©ANYCOLOR, Inc. イラスト：泉彩 ©長月達平 イラスト：大塚真一郎 ©暁なつめ・三嶋くろね ©燦々ＳＵＮ・ももこ ©谷川流・いとうのいぢ ©依空まつり・藤実なんな ©川原 礫 2025 イラスト／abec ©鴨志田 一 2025 イラスト／溝口