【2026年度（令和8年度）税制改正大綱】年収の壁引き上げ、NISA、暗号資産、住宅ローン控除など主な改正点を解説

2025年12月19日、令和8年度（2026年度）の税制改正大綱が発表されました。税制改正大綱とは、翌年度以降の税制改正の方向性をまとめたものです。今回発表された税制改正大綱は、変更が多岐にわたっていますが、どれも重要な改正です。その主な改正点を解説していきますので、ぜひ内容を押さえておきましょう。

所得税の「年収の壁」が160万円→178万円に／令和8年（2026年）から適用

「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減るボーダーラインのことです。このうち、所得税のかかり始める年収の壁は2024年まで103万円でしたが、2025年に160万円になり、2026年には178万円まで引き上げられることになりました。

【図表1】所得税の年収の壁のイメージ出所：(株)Money&You作成

所得税は、給与収入から必要経費にあたる「給与所得控除」と個々の事情に応じた「所得控除」を引くことで算出される「課税所得」に所定の税率をかけて計算します。給与所得控除と所得控除が多くなれば、その分課税所得が少なくなり、所得税の金額が減ります。

なお、年収が160万円（178万円）を超えるとすぐに所得税がかかるわけではありません。年収が130万円を超えると、社会保険料の支払いが必ず発生するからです。社会保険料は、支払った金額が全額「社会保険料控除」という所得控除の対象になります。したがって、「160万円（178万円）＋社会保険料控除の分」までは所得税はかかりません。

基礎控除（所得税のみ）の見直し

2025年の基礎控除は原則（本則）58万円です。2026年からは、基礎控除を物価上昇に連動して引き上げる仕組みが導入されます。具体的には、見直し前の控除額に直近2年間の消費者物価指数（総合）の上昇率を乗じて調整します。今回は上昇率が6％だったため、基礎控除が4万円上乗せされて62万円となります。

基礎控除の特例の引き上げ／令和8年（2026年）・9年（2027年）

【図表2】基礎控除（本則）の控除額出所：(株)Money&You作成

2025年に導入された基礎控除の特例は、給与収入200万3999円以下の場合に37万円、200万4000円以上475万1999円以下の場合30万円、475万2000円以上665万5556円以下の場合に10万円、665万5557円以上850万円以下の場合に5万円と、段階的に少なくなる仕組みでした。

2026年は、給与収入665万5556円以下の基礎控除の特例が引き上げられ、一律42万円の控除が受けられるようになりました。

【図表3】基礎控除の特例の控除額出所：(株)Money&You作成

基礎控除の控除額を年収別にまとめると、次のようになります。

【図表4】基礎控除の控除額出所：(株)Money&You作成

ただし、給与収入200万4000円以上の基礎控除の特例は2年間限定です。

給与所得控除の見直し、給与所得控除の最低保障額の特例の創設／令和8年（2026年）・9年（2027年）

2025年時点では、給与所得控除の最低保障額は65万円です。2026年からは、給与所得控除の最低保障額も基礎控除と同じく物価上昇に連動して4万円引き上げられ、69万円となります。

また、令和8年分・9年分の給与所得控除の最低保障額は、特例で5万円引き上げられることになり、給与所得控除の最低保障額は74万円となりました。

【図表5】給与所得控除の控除額出所：(株)Money&You作成

以上の変更を踏まえて、単身世帯または配偶者控除が適用されない共働き世帯の給与所得者の年間の減税額を試算しました。年収500万円～600万円の層への恩恵が大きくなることがわかります。

通勤手当：非課税限度額がアップ

【図表6】年収別の年間の減税額出所：(株)Money&You作成

通勤に自動車などを利用している人に支給される通勤手当は、通勤の距離に応じて一定額まで非課税になっています。現行は、片道55km以上になると一律で3万8700円ですが、通勤距離が65km以上の場合には非課税限度額がさらに引き上げられることになりました。

【図表7】片道55km以上の非課税限度額（1ヶ月当たり）出所：(株)Money&You作成

また、駐車場代を負担している場合、1月当たりの非課税限度額にその料金相当額（5,000円上限）を加算できるようになります。現時点で時期は未定ですが、2026年中には関係する政令が改正され、実施される予定です。

年金をもらいながら働く高齢者の控除上限が280万円に／令和9年（2027年）から適用

年金をもらいながら働き、給与を受け取っている高齢者の場合、収入から給与所得控除と公的年金等控除の2つを差し引くことができます。これにより、同じ収入でも給与収入のみの人よりも控除額が増えるため、税金の負担が軽くなります。

これが不公平ということで、2027年以後は給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限が 280万円になります。合計額が280万円を超える場合は、超える部分の金額を公的年金等控除額から差し引く調整が行われます。

税制改正大綱の「検討事項」には、年金課税に関して次のように書かれています。

年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成30年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性、諸外国の例も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。

一言で言えば「今後、年金への課税方法を検討します」ということです。具体的なことは今回の税制改正大綱からはわかりませんが、今後何らかの形で年金課税が見直されることを示唆しています。

各種合計所得金額要件変更／令和8年（2026年）から適用

基礎控除や給与所得控除の見直しに合わせて、各種控除の対象者となる「合計所得金額要件」も増加します。具体的には、次のとおりです。

1.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件58万円以下→ 62万円以下

2.ひとり親の生計を一にする子の合計所得金額要件58万円以下→ 62万円以下

3.勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下→ 89万円以下

4.家内労働者等の必要経費に算入する金額の最低保障額65万円→69万円

ひとり親控除の拡充／令和9年（2027年）の所得税・令和10 年（2028年）度の個人住民税から適用

納税者がシングルマザー・シングルファザーなどのひとり親の場合には、ひとり親控除という所得控除が受けられます。ひとり親控除の控除額は現状所得税35万円・住民税30万円ですが、それぞれ3万円ずつ引き上げられ、所得税38万円・住民税33万円になります。

高校生年代の扶養控除等の見直しは見送り

扶養控除は、16歳以上の親族を扶養しているときに、扶養している人が受けられる所得控除です。16歳から18歳までの高校生年代の扶養控除は現状、所得税の控除額が38万円・住民税の控除額33万円ですが、2024年10月から拡充された児童手当が高校生も受給できるようになったことから、扶養控除の縮小が検討されていました。

具体的には、所得税の控除額を25万円、住民税の控除額を12万円に縮小するという案がありましたが、この縮小は見送られ、令和9年（2027年）分の所得税・令和10 年（2028年）度分の個人住民税については現状の制度が維持されることになりました。

税制改正大綱には「児童手当の支給対象の高校生年代までの拡充や高校無償化の所得制限の撤廃等の歳出面での対応や、本扶養控除の見直しの方向性を踏まえた住宅ローン控除や生命保険料控除の先行的な拡充も念頭に、引き続き検討を進め、結論を得る」とあります。今後もずっと扶養控除が維持されるとは限らない点には留意が必要です。

子育て世帯に対する生命保険料控除（所得税のみ）の上乗せ／令和9年（2027年）まで1年延長

生命保険に加入して、生命保険料を支払った場合には、生命保険料控除が受けられます。生命保険料控除の控除額の上限は、加入している生命保険が2011年までの「旧契約」の場合は最大で所得税10万円・住民税7万円、2012年以降の「新契約」の場合は最大で所得税12万円・住民税7万円です。

前回の税制改正大綱で、2026年（令和8年）の所得税について特例が設けられました。23歳未満の扶養している親族がいる場合、3種類ある生命保険料控除のうち「一般生命保険料控除」の控除額が2万円上乗せされ、最大6万円となります。今回の税制改正大綱では、この特例の適用期限が1年間延長されました。2027年（令和9年）分の一般生命保険料控除の控除額も最大6万円となります。一般生命保険料控除が2万円増えても、3種類の生命保険料控除の控除額の合計は「12万円」のままです。

セルフメディケーション税制の適用期限撤廃・延長／令和9年（2027年）から適用

医療費控除の特例として用意されている「セルフメディケーション税制」は、健康のための取り組み（健康診断を受けるなど）をしている人が薬局やドラッグストアで対象の市販薬を購入した場合に、確定申告をすることで税金が節税できる制度です。

セルフメディケーション税制の対象の市販薬の大部分は、医療機関で処方される薬を市販薬に転用した「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる薬です。また、2022年からはスイッチOTC医薬品でなくてもセルフメディケーション税制の対象になる薬が追加されています。

セルフメディケーション税制の適用期限は現状、2026年12月末までとなっていますが、スイッチOTC医薬品については適用期限が撤廃。スイッチOTC医薬品以外の医薬品についても適用期限が5年間延長されるため、2027年以降もセルフメディケーション税制を利用することができます。

ふるさと納税の住民税の控除額に上限が設けられる／令和9年（2027年）から適用

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付をすることで寄附金控除が利用でき、自己負担2000円で各地の返礼品をもらえる制度です。「自己負担2000円」となる寄付金の上限額は、年収や家族構成によって異なりますが、所得が高いほど控除額が多くなって高額の返礼品を受け取れます。これが不公平ということで、2027年の寄付から住民税の控除額に193万円の上限が設けられます。

また、自治体が寄付の募集にかける費用は現状「寄付額の最大5割まで」となっていますが、これを2029年までにかけて「寄付額の最大4割」まで段階的に下げるルールも導入されます。自治体がふるさと納税を扱うサイトへの手数料を抑えるのがねらいです。

住宅ローン減税の5年延長、中古住宅の借入限度額拡充、床面積要件緩和

住宅ローン減税（住宅ローン控除）は、年末時点の住宅ローンの残高の0.7％を所得税から直接差し引ける制度です。所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引けます（前年度課税所得×5％、最高9万7,500円まで）。

住宅ローン減税の制度は5年間延長されて2030年末までとなります。加えて、中古住宅の活用を促進するために、中古住宅を購入した場合の借入限度額の上限が引き上げられ、控除期間も10年から新築と同様の13年に延長。床面積要件も50平方メートルから40平方メートルへと引き下げられました。

19歳未満の扶養親族がいる「子育て世帯」や、40歳未満の夫婦または夫婦どちらかが40歳未満の夫婦の「若者夫婦世帯」の借入限度額の引き上げも引き続き行われます。

防衛力強化の所得増税／令和9年（2027年）から適用

【図表8】住宅ローン減税の借入限度額と控除期間※（）内は子育て世帯・若者夫婦世帯の金額出所：(株)Money&You作成

防衛力の抜本的な強化を行うための安定的な財源を確保するために、所得税額の1%にあたる新たな税金として「防衛特別所得税」（仮称）が課されます。もともと令和5年度の税制改正大綱に盛り込まれていましたが、家計への負担を考慮して延期されていました。その税金が2027年1月から課されるようになります。

ただ、この増税に合わせて東日本大震災の復興予算にあてている「復興特別所得税」を現行の2.1%から1.1%に引き下げて防衛特別所得税と相殺させることで、新たな家計の負担を増やさない方針です。復興特別所得税は2037年末までを期限としていましたが、当初の税収を確保するために延長されます。

NISAが未成年対象に／令和9年（2027年）以降

投資で得られた利益（売却益・配当金・分配金）にかかる20.315%の税金を一生涯ゼロにできるNISA。2027年以降、NISAのつみたて投資枠の対象年齢が0歳まで拡充されることになりました。これにより、未成年でもNISAが利用できるようになります。

未成年のうちは、年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円と、18歳以上のNISAより投資できる枠は少なく設定されていますが、この範囲での投資であれば利益を非課税にできます。

未成年のNISA口座の資産は、子が12歳以降になって、子の同意を得た場合に限り親権者などが引き出すことができます。子が18歳になったら、18歳以上のNISAの制度に移行します。

なお、NISAでは新たに国内市場の「読売株価指数」「JPXプライム150 指数」が指定指数に追加されたほか、一定の広がりのある地域を対象とした先進国・新興国の株式指数の投資信託や、債券が運用資産の50%を超える投資信託なども追加されることが示されています。今後もNISA対象の商品は増えていくでしょう。

暗号資産：申告分離課税になり税率20％へ／遅くとも2028年1月から適用

ビットコインをはじめとする暗号資産から得られた利益は、現状「雑所得」という所得になり「総合課税」の対象です。総合課税の税率は、所得の合計額（課税される所得金額）に応じて5％～45％。加えて住民税（一律10％）もかかります。

税制改正大綱ではこの課税方法が見直され、暗号資産の税金も株や投資信託と同じように、他の所得と分けて個別に計算する「申告分離課税」の対象になることが明記されました。とはいえ、全ての暗号資産が対象ではなく、国民の資産形成に資する暗号資産に限ると記載があります。

申告分離課税であれば、税率は20％（所得税15％・住民税5％）となります。暗号資産そのものの現物取引の利益だけでなく、デリバティブ取引や暗号資産ETFの取引による利益も対象です。株などと同様に損失を翌年以降3年間にわたって繰り越す「繰越控除」の制度も創設されます。

暗号資産の改正は現状「金融商品取引法の改正法の施行の翌年から」となっているため、正確な時期は不明ですが、2026年の通常国会で提出が見込まれる金融商品取引法の改正案の成立後なので、遅くとも2028年1月からではないかと考えられます。

富裕層課税強化の「1億円の壁」是正、最低税率30%に引き上げ／令和9年（2027年）分から適用

所得税の税率は「累進課税」といって、所得が多くなると5％～45％まで、段階的に増えていきます。住民税の税率（一律10％）も含めると、税率は最大55％となります。一方で、株式の売却益などの金融所得にかかる税率は20％。そのため、年間の所得が1億円を超えるような超富裕層の場合、金融所得が多いにも関わらず所得税の負担率が下がる「1億円の壁」と呼ばれる現象があります。

これを是正するために2025年に導入された「ミニマム課税」では、年間所得から3億3000万円を引いた金額に22.5％の税率をかけた金額を算出します。この金額が給与所得や金融所得などから計算される本来の課税額よりも大きい場合、差額を納税する仕組みになっています。現状は合計所得が年30億円前後の人にのみ影響があります。

2027年の所得からは、年間所得から引く金額を3億3000万円から1億6500万円に半減させ、30%の税率をかけます。この改正により、合計所得が年6億円前後の人にまで影響が広がり、税金の負担が増えることになります。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置／令和8年（2026年）3月末で終了

親や祖父母が子や孫に教育資金を一括して贈与した場合、最大1500万円まで贈与税が非課税となる「教育資金贈与の非課税措置」の期限は2026年3月末に迫っています。しかし、制度があまり利用されていないことに加え、格差固定化の懸念、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充なども踏まえて、制度を延長せず終了することになりました。

国際観光旅客税（1回1000円→3000円）／令和8年（2026年）7月1日から適用

国際観光旅客税は、船や飛行機で日本を出国するときに課される税金です。訪日外国人旅行者の利便性向上や観光プロモーションなどの費用として使われています。この税金が2026年7月1日より1回1000円から3000円に引き上げられます。

自動車関係諸税 環境性能割の廃止やEVへの課税強化

ガソリン車やハイブリッド車といった自動車を購入するとき、環境性能に応じて取得額の0％～3％の税金が課される「環境性能割」が2026年度から廃止されるため、税額が安くなります。一方で、電気自動車（EV）は増税に。2028年度からは排気量に応じて課される自動車税に重量に応じた課税を行うほか、2028年5月からは自動車重量税にもEVの重量に応じた特例加算が行われることになりました。EVは重量が重く、道路への負荷が高いことから、このような改正が行われることになりました。

環境への影響に配慮した自動車の税金を引き下げる「エコカー減税」は、2026年4月末までの期限を2028年4月末まで2年間延長され、対象となる車の燃費基準が引き上げられます。同様に、燃費性能の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする「グリーン化特例」も2年延長されます。

以上、2026年度税制改正大綱をみてきましたが、現状は与党による「案」の段階です。今後内容が変更される場合もありますので、引き続き、改正動向をチェックしていきましょう。

頼藤 太希 経済評論家・マネーコンサルタント