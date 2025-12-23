のん、来年は将棋「初段」目指す 藤井聡太竜王・名人を目の前で意気込み
俳優・アーティストののん、藤井聡太竜王・名人が23日、都内で行われたABEMA将棋チャンネル『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』の囲み取材に登場した。
【写真】カワイイ！扇子を手に微笑むのん＆藤井聡太
同番組は、のんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』と、将棋チャンネルの特別対局として27日午前10時よりABEMAにて無料配信される。
来年の目標を聞かれたのんは、「みなさんの前で言うのはすごく緊張するんですけど…」と前置きしつつ、「『MISS KING / ミス・キング』で共演した藤木直人さんが初段を取られたんです。それがすごくうらやましくて、いいないいなって思っているので、私もどうにか修行して、初段が取れたらいいなと思います」と宣言。
それを聞いた藤井竜王・名人も「のんさんの初段を楽しみにお待ちしております」とほほ笑みながら期待を語っていた。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。今年9月より配信されている。
【写真】カワイイ！扇子を手に微笑むのん＆藤井聡太
同番組は、のんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』と、将棋チャンネルの特別対局として27日午前10時よりABEMAにて無料配信される。
来年の目標を聞かれたのんは、「みなさんの前で言うのはすごく緊張するんですけど…」と前置きしつつ、「『MISS KING / ミス・キング』で共演した藤木直人さんが初段を取られたんです。それがすごくうらやましくて、いいないいなって思っているので、私もどうにか修行して、初段が取れたらいいなと思います」と宣言。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。今年9月より配信されている。