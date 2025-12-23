¡Ú¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¡ÛÃæ´Ö±Ø¤òÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬½é¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë
JRÈî¸åÂçÄÅ±Ø¤È·§ËÜ¶õ¹Á¤ò·ë¤Ö¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ´Ö±Ø¤òÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬21Æü¡¢½é¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤¬·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¤ÏJRÈî¸åÂçÄÅ±Ø¤È·§ËÜ¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹6.8¥¥í¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
21Æü¤«¤é·§ËÜ¸©ÂçÄÅÄ®¤Ç½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÄÅÄ®¿ØÆâ¤ËÅÅ¼Ö¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹Ô¤°ã¤¤»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ë¹ç¤ï¤»ÂçÄÅÄ®¤¬Ãæ´Ö±Ø¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ´Ö±Ø¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¸½ºß¡¢ËÒ¾ì¤Ç¹â¤µ¤ª¤è¤½11¥áー¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ë±Ø¼Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¤«¤é¤Ï¹â²ÍÅ´Æ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÁû²»¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¸©¤Ï¿³µÄ²ñ¤ò·Ð¤ÆÅÔ»Ô·×²è¤ò·èÄê¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ¤ËÃå¹©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£