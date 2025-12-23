¶ÛµÞÄÌÊóÁõÃÖÆ°¤«¤ºÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¡¡JRËÌ³¤Æ»¡¢ÌµÀþµ¡¤Î¸íÀÜÂ³
¡¡JRËÌ³¤Æ»¤Ï23Æü¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë»ØÎá½ê¤Ë¼«Æ°ÄÌÊó¤¹¤ëÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢2Î¾ÊÔÀ®¤Î¥ï¥ó¥Þ¥óÎó¼Ö¤ò4Æü´Ö±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌµÀþµ¡¤ÎÇÛÀþ¤òºî¶È°÷¤¬¸íÀÜÂ³¤·¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¶ÛµÞ»ö°Æ¤¬¤Ê¤¯¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ö°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁõÃÖ¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥óÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¼¼¤Ë¤¢¤ëÌµÀþµ¡¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºî¶È°÷¤¬ÀßÃÖ»þ¤ËÇÛÀþ¤ò¸í¤Ã¤¿¡£2Î¾¤ÏÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç18¡Á21Æü¤Þ¤Ç·×841.9¥¥í¤òÁö¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÎá¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Þ¥óÎó¼Ö¤Ç2¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÃÖ¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îó¼Ö4ËÜ¤¬Ìó4.5¥¥í¤Î¿Àµï¥È¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÊÎá¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£