¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¼¥íÌÜ»Ø¤¹¡× ²ó¼ýÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÂÐºöËÜ³Ê²½
¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê²ÐºÒ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢²Æ¤Ë¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë·ÈÂÓÍÑÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï³¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¾èµÒ¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÈ¯²Ð¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£Áê¼¡¤°²ÐºÒ¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ÂÐºö¤È¤Ï¡£
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ï¡¢¤´¤ß¤òÊ´¡¹¤Ë¤¹¤ë²áÄø¤Ç¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤òºÕ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¼Î¤Æ¤ë¤«¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¡£²È¤Ë²¿¸Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¡¢²È¤Ë2¸Ä¡×
¡Ö¡ÊÇÑ´þÊýË¡¤Ï¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡ËËÄ¤é¤ó¤À¤é¡Ä¤¨¤Ã¡Ä¡×
¡Ö¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡¤È¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼Â¤Ï²ó¼ýÊýË¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¡£´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ï25¡ó¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬Ê¬ÊÌ²ó¼ý¤¹¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¤¬¸í¤Ã¤¿ÊýË¡¤ÇÇÑ´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë½ÅÂç²ÐºÒ»ö¸Î¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡ÖÁí¹çÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ó¼ýÊýË¡¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇÑ´þ¤«¤é½èÊ¬¤Þ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿´ð½à¤òºöÄê¤·¡¢²ó¼ýÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÇÑ´þ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡£´û¤Ë¼Â¾Ú»ö¶È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñ¾ë¸©¼éÃ«»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢²ÐºÒ¤Ê¤É°ÂÁ´À¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¹½Â¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÇÑ´þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²ó¼ýµòÅÀ¡×¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£