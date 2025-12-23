ÊÆ¹ñ»î¸³ÃÇÇ°¡¢¿·¶½¥í¥±¥Ã¥È´ë¶È¡¡ºÆ»ÈÍÑ·¿¤ò³«È¯¡¢´ØÀÇ¥ê¥¹¥¯¹ÍÎ¸
¡¡ºÆ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖASCA1¡Ê¥¢¥¹¥«¥ï¥ó¡Ë¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¿·¶½´ë¶È¡Ö¾Íè±§ÃèÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï23Æü¡¢¹âÅÙ100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤¿µ¡ÂÎ¤òÃåÎ¦¤µ¤»¤ë»î¸³¤òÊÆ¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¬À©¤òÃ´Åö¤¹¤ëÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´Ø¤¬½©¤Ë°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤êµ¡ÂÎ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ËÄÉ²Ã¤ÇÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÂØ¤Î»î¸³¤Ï2026Ç¯Ãæ¤ËÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾ì½ê¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄ´Ã£¤ò¤ä¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£28Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËËÌ³¤Æ»Âç¼ùÄ®¤Î±§Ãè¹Á¡ÖËÌ³¤Æ»¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¿Í¹©±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¡£