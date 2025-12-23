¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼£Ã¤ÏÃ±µ³¤ÎÊ¿ÌîÁÛ¿¿¤¬¹ë²÷¾¡Íø¡Ö£Óµé¤Ø¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤Ë¡×
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Åç¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×ºÇ½ªÆü¤Î£²£³Æü¡¢£±£±£Ò¤Ç¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±µ³¤ÇÄ©¤ó¤ÀÊ¿ÌîÁÛ¿¿¡Ê£²£¶¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬£²³Ñ¤Þ¤¯¤ê¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡££²Ãå¤ÏÅìÌð¾ºÂÀ¡Ê£³£¸¡á·§ËÜ¡Ë¡¢£³Ãå¤ÏÃæ°æ½ÓÎ¼¡Ê£³£³¡áÆàÎÉ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î£³¿Í¤¬£²£´ÆüÉÕ¤±¤Ç£Óµé£²ÈÉ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¾ºµé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡²÷¾¡¤·¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¶å½£¤È¶áµ¦¤¬¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¯Á°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯Àþ¤¯¤é¤¤¤«¤é¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£º£²ó¤¬£¹¼Ö¤Î¶¥Áö¼«ÂÎ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ°¤¬Ä¹¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¸å¤í¤òÎ¥¤»¤¿¤·°Õ³°¤È¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤È£Óµé¤Ø¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ãå¤ÎÅìÌð¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ£°ìÍè´ü£Áµé¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ëà¾¡Éé¶î¤±á¤ò¸«»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¡ÖÁ°¤Î£²¿Í¤¢¤Ã¤Æ¤Î·ë²Ì¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤«£³Ãå°ÊÆâ¤È¤¤¤¦ºÇÄã¸Â¤Î¥Î¥ë¥Þ¤Ï¤³¤Ê¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¡£
¡¡¤Þ¤¿£³Ãå¤ÎÃæ°æ¤Ï¡Ö¡Ê£Áµé¤À¤Ã¤¿¡Ë¤³¤ÎÈ¾Ç¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤âÂÎ¤â»î¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬£Óµé¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£