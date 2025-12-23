スポーツ・ポッドキャスターのビル・シモンズが、テイラー・スウィフトの婚約者でＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーが「彼女との間に子供をもうけている」と主張し、テイラー妊娠の噂に火を点けている。米芸能サイト「ページ・シックス」が２２日、報じた。

シモンズは、すでにプレーオフ出場を逃しているトラヴィスのチーム、カンザスシティ・チーフスが２１日にテネシー・タイタンズに敗れ、４年連続スーパーボウル出場が絶望的になったことについて言及しつつ、ＮＦＬ選手としてのキャリアを早く終えて結婚に向かうよう訴えて、この「噂」を主張した。

しかしこの「噂」には根拠がないため、シモンズが将来のことを言っていたのか、それとも単にカップルについて推測しているのかは不明だ。テイラーは６月にも「妊娠説」を否定している。

シモンズは２１日に自身のポッドキャスト番組で「『ケルシーが可哀想だ』って公式に言ってたよ。彼は殿堂入り選手だし、テイラー・スウィフトと結婚して子供もいるし、どこへ行くにもプライベートで飛行機に乗っているだろうし、行く先々でプライベートの警備員もつけているだろうしね」と語っている。

ファンはシモンズの発言に懐疑的で、Ｘへのコメントには「彼女が妊娠しているかもしれないことは知っているけど、プライベートジェットに乗るかどうかわからないというのは面白いね（笑）」とのコメントもあった。

ＵＳウィークリー誌は８月、テイラーとトラヴィスが婚約後、自分たちの「夢の」家族を始めるのに「それほど長く待たないかもしれない」と報じており、関係者は「彼女はキャリアと成功において素晴らしい状態にあり、しばらく休むこともできる」と語っている。同誌はまた２人は一緒に子供を「絶対に迎えたい」と語ったとも報じている。

しかし、トラヴィスは１９日、今シーズン終了後にＮＦＬから引退するという憶測について言及し、シーズン残りの試合に勝つことに集中していると述べ「今はチームに集中したい。今後チームと交わす会話はすべて彼らと行うつもりだ。人生で特別な時期だ。あと３試合残っていて、シーズンがいつ終わるか分かっている」と試合に集中する姿勢を見せている。果たして「噂」の真相は――。