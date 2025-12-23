メ～テレ（名古屋テレビ）

サッカーのピッチ上で躍動するのは選手だけではありません。愛知県内の進学校に通う男子高校生が、審判として12歳以下の県代表を決める大事な試合を任されました。

11月に愛知県で行われたサッカー大会。

小学生の子どもたちに交じってピッチ内を走る黒いユニホームの男性、この試合の主審を務める北村匠さんです。

北村さんは1級から4級まであるサッカーの審判のうち、都道府県サッカー協会が主催する試合で主審を務めることができる3級審判員で、愛知県内に26人いる「高校生審判」の1人です。

普段は、県内トップクラスの進学校に通う高校2年生。

教科書を広げて黒板に向かう姿からは、サッカーの審判をしているとは想像もつきません。

サッカーに関わりたいと選んだのが審判

「勉強の合間の休息！」(高校生審判員 北村匠さん)

同級生と机を囲んで、ランチタイムです。

Q.サッカーの勉強をしていることは知っている

「していると軽く聞いています。僕はあまり努力を継続できないタイプなので、1回『やる』と言って、そのまま続けているので、すごいなと思います」(同級生)

Q.褒められていますが

「すごく自己肯定感が上がってうれしいです」(北村さん)

学校が終わるとすぐに塾へ行き、夜は公園で日課のランニングです。

小学生で始めたサッカーですが、高校では部活に入っていません。

「そもそも運動能力が高くない。でも苦手だからやらないというわけにはいかない」(北村さん)

運動は苦手だけど、サッカーに関わりたい。選んだのが審判でした。

「選手として試合に出ている友達を見て、自分もピッチに立ちたいと思ったときに、何だったら立てるかなと考えたところ、審判かなと思って始めた」(北村さん)

日々トレーニングを続ける

小学校の高学年で、審判の道に足を踏み入れた北村さん。

プロになれば、1試合平均で選手と同じくらいの約10kmを走るといわれる審判。

基礎体力は欠かせません。

先輩の審判員に協力してもらいながら、日々トレーニングを続けています。

「他の人の協力もあって、いろいろトレーニングを重ねる中で、自分の成長を感じられてうれしいし、継続していかなければならないなと思う」(北村さん)

重要な一戦で主審を任されることに

11月下旬、北村さんは、12歳以下の子どもたちが全国大会の切符をかけた重要な一戦で、主審を任されることになりました。

「オフサイドなども全部自分で見ないといけないので、そういうところは難しいし、心細いという感じはある」(北村さん)

ボールに空気を入れ、空気圧を確認するのも審判の役目です。

試合前には、動きを入念に確認します。

「タッチジャッジは、わからなくなることがあるので指してもらって。余裕があったら、完璧に自分で決めるが…」(北村さん)

試合開始が近づき、徐々に北村さんの表情も引き締まっていきます。

時計を確認。軽く深呼吸をして、ホイッスル。

試合が始まると、選手と同じくらいピッチを走り回る北村さん。

日頃のトレーニングの成果が伺えます。

開始早々、緑のユニホームのチームが先制しました。

的確なポジショニングを意識しつつ、コート全体に気を配ります。

「自分1人の力ではない」

選手2人が、激しく転倒しました。

ファウルにも見えますが、選手同士の足が絡まったことが原因。

判定は、ノーファウルでした。

最後まで主審として、冷静な判断を心掛けました。

「大事なゴール前などはよく走力を使いながら、ポジションにとっているなと。すごくハードな試合を、審判として作り上げることができたなと感じる」(愛知県サッカー協会 4種審判委員長 杉浦忠行さん)

安定したジャッジを見せ、審判の大先輩から太鼓判を押された北村さん。

「ここに立っているのもそうだが、自分1人の力ではないと思うので。いろいろ助けてくれる多くの人のおかげで、ここに立っていると思うので、その人たちにまた力を借りながら、少しずつ階段を上っていけたらいいなと思う」(北村さん)