¡Ú»ý´Ý´ÆÆÄ¥³¥é¥à¡Û¡ÖÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß´ü´Ö¡×¤Ë¸«Ä¾¤·¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹
¡¡º£²ó¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥³¥é¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï²æ¤¬ÀìÂç¾¾¸Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤ó¤À¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÈþÇÏ³Ø¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡¢Íèµ¨¤«¤é¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢²£»³Î¦¿Í¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¤òµÏ¿¡£Íèµ¨¤«¤é¤ÏÈþÇÏ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö15¡×¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¤ÏÊÆÄ©Àï¤ò·Ð¤ÆÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¡¢12¾¡¡Ê6ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¹â¶¶Îé¤Ïµð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¾Éð¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢DeNA¤Î¿¼ÂôË±²ð¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£ÀìÂç¾¾¸Í¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢21Ç¯¤Ï½Õ²Æ¹Ã»Ò±àÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£24Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òAÈÉ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç±¦Éª¤ò¸Î¾ã¡£³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢25Ç¯¤Ï°éÀ®·ÀÌó¡£Àè¹Ô¤¤¬°Æ¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÇÍèµ¨¤Î»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥¿¥¤¤¬¤¤¤¤OB¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¯¤È¡¢¿¼Âô¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤«¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ê½ÑÁ°¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ëµå¼Á¤ÎÀ¨¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èá´ê¤Î°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¼Âô¤Ï²£»³¤Î2³ØÇ¯²¼¡£¼Â¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÎ©¾å°ì¿§Ãæ¤Ç¤âÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¿¼Âô¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ý´Ý¤¬¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡¢²£»³¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ËÅ¾¸þ¤µ¤»¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎÅê¼ê»ØÆ³¤Î´ðËÜ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡ÖÄó°Æ¡×¤Ç¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼êËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë·Á¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¿¼Âô¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ²£»³¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¼Âô¤È²£»³¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ³ØÁ°¤«¤é¡ÖÀìÂç¾¾¸Í¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤ÈÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¿·ÆþÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£Æþ³ØÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤ë½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ý´Ý½¤°ì¡¿Àì½¤Âç¾¾¸Í ÌîµåÉô´ÆÆÄ¡Ë