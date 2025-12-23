DeNA1°Ì¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏº 6¿Í»ÐÄï¤Î5ÈÖÌÜ¤ËÃÂÀ¸¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼¾ÈÌÀ´°È÷¤ÎÄí¤Ç±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¡Ú25Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Î¡È²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡É¡Û#10
¡¡¾®ÅÄ¹¯°ìÏº
¡¡¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¦ÆâÌî¼ê¡¦22ºÐ¡Ë
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¤Î¹¯É§¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤À¡£¾®ÅÄ¤Ï6¿Í»ÐÄï¤Î5ÈÖÌÜ¡£²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½÷¡¦ÍÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢¼¡½÷¡¦Í¥Æà¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡¢»°½÷¡¦ºÌ¡Ê¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢»Í½÷¡¦ÎÃÆä¡Ê¤¹¤º¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤Î4¿Í¡¢²¼¤Ë¤ÏÄï¤Î·òÆóÏº¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¾å3¿Í¤È²¼3¿Í¤ÎÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹½÷¤¬»Í½÷¤Î¤ª¤à¤Ä¤ò¼è¤ê´¹¤¨¡¢¼¡½÷¤¬Ä¹ÃË¡Ê¹¯°ìÏº¡Ë¡¢»°½÷¤Ï°ìÈÖ²¼¤Î¼¡ÃË¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡Ø°ÅÌÛ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡Ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ß¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´ÈÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼¤Î»Ò2¿Í¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï1¿©¤Ë¤Ä¤1¾£¡Ê10¹ç¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ï¿æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¯É§¤µ¤ó¡Ë
¡¡8¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÂç½êÂÓ¡£¤·¤«¤âÃË½÷¤Î»ÐÄï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Éô²°³ä¤ê¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉô²°¤Ï»ÐÄïÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤¬·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤¿Éô²°¤Ë»Í½÷¤¬Æþ¤ê¡¢¼¡½÷¤¬Âçºå¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹¯°ìÏº¤¬¤½¤ÎÉô²°¤Ë¡£»°½÷¤ÎÉô²°¤Ï¼¡ÃË¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤Ï»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¡¢¼¡½÷¤ÏÌîµå´ÑÀï¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¹Ã»Ò±à¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÂçºå¤Ç¥Í¥¤¥ë´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¤½¤Ð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»°½÷¤Ï·ëº§¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹¯É§¤µ¤ó¡£¹â¹»3Ç¯¤Î¤È¤ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶È¸å¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÎ©»Ô¤Ë¤¢¤ë¶õÄ´´Ø·¸¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë2Ç¯´ÖÄÌ¤¤¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷´Ø·¸´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¶õÄ´¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¶È³¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤Î³Ø¹»¤Ë¡Ø¶õÄ´²Ê¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£ºÇ½é¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½¤Íý¤ä¸ò´¹¹©»ö¤ò¤ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±Ä¶È¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»öÌ³½ê¤ÇÆâ¶Ð¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡½÷¤È»°½÷¤ÏÃæ¹â¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¡£Â©»Ò¤Ë¤âÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥è¥Á¥è¥ÁÊâ¤¤Îº¢¤«¤éÁðÌîµå¤Î»î¹ç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±ÑºÍ¶µ°é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£5ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÈ¬²¦»Ò¥ê¥È¥ë¡×¤ËÆþÉô¤·¤¿¡£
¡¡¹¯É§¤µ¤ó¤â¡ÖÈ¬²¦»Ò¥ê¥È¥ë¡×½Ð¿È¡£¾®ÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï¾®³Ø3¡Á4Ç¯À¸¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÉôÌç¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²£3m¡ß½Ä13m¤Û¤É¤Î¼«²ÈÀ½Îý½¬¾ì
¡¡¾®ÅÄ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÎÃÆä¤µ¤ó¡¢·òÆóÏº¤µ¤ó¤âÆþÉô¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¾ðÊóÂç3Ç¯¤Î·òÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÇÆâÌî¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ö¹¯°ìÏº¤Ï»ÐÄï¤ÎÃæ¤Ç¤â³èÈ¯¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤äÎý½¬¤Ç¼«Ê¬¤âÅöÁ³¡¢¥¨¥é¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ÈËÜ¿Í¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼þ¤ê¤¬¥¨¥é¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤«¤é¡Ö»ØÆ³¼Ô¤ÈÁª¼ê¡×¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£ÀÜ¤·Êý¤Ø¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á²á¤®¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ï¾¯¤·µ¤¤Ë¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¶¡¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£°§»¢¤äÏÃ¤·Êý¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢·É¸ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»È¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼«Âð¤Ëµ¢¤ì¤Ð¿Æ»Ò¤ËÌá¤ê¡¢Îý½¬ºÆ³«¡£¾®ÅÄ¤Î¾®³Ø¹»Æþ³Ø¸å¡¢¹¯É§¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤ÎÄí¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿²£3¥á¡¼¥È¥ë¡ß½Ä13¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¼«²ÈÀ½Îý½¬¾ì¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÆü100¡Á150¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤¿¤À¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ëè²ó¡Øº£Æü¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬»Å»ö¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡Ø·»Äï2¿Í¤Ç¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¥Í¥Ã¥È¤òÄ¥¤ê¡¢Ìë´ÖÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ëºî¶ÈÅô¤ò2¡Á3¸ÄÉÕ¤±¤¿¡£ºÇÂç8¿Í¤¤¤¿¼«Âð¤Ë¤Ïº£¡¢¹¯É§¤µ¤ó¡¢Êì¤Î¾°Âå¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¡¢¹¯É§¤µ¤ó¤ÎÉã¡¢»Í½÷¤ÎÎÃÆä¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ë¡£¡Ê¿ï»þ·ÇºÜ¡Ë
¢¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡Ê¤ª¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¡¡2003Ç¯8·î15Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô½Ð¿È¡£5ºÐ¤Î¤È¤¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÈ¬²¦»Ò¥ê¥È¥ë¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£»ÍÃ«Ãæ¤Ç¤Ï¡ÖÈ¬²¦»Ò¥·¥Ë¥¢¡×¤Ç3ÈÖ¡¦Åê¼ê¡£´ôÉì¡¦Ãæµþ³Ø±¡ÂçÃæµþ¹â¡Ê¸½¡¦Ãæµþ¹â¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»34ËÜÎÝÂÇ¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ê°ìÎÝ¼ê¡Ë¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¡£2025Ç¯ÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÃæ¼´¤òÂÇ¤Ä¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å85¥¥í¡£