去年7月の豪雨で被災した戸沢村蔵岡地区の集団移転に向けた住民説明会が22日夜に開かれ、全ての世帯が集団移転に同意したことが報告されました。一方、およそ3割の住民が村が提案する移転先とは別の場所への移転を希望していることも明らかになりました。



戸沢村蔵岡地区は去年7月の豪雨で地区全域が浸水し、集団移転に向けた検討が進められています。戸沢村は移転先として村内の名高地区に新たな住宅団地を整備し、さらに現在の仮設住宅を集合型の賃貸住宅として改修することを提案しています。





加藤文明 戸沢村長「昨年7月の未曽有の大災害から1年5か月になる。この事業の趣旨を理解してもらってご協力をいただければ大変うれしく思う」3回目の住民説明会には、発災当時蔵岡地区に住んでいた69世帯のうち、58世帯94人が出席しました。席上、ことし9月から10月にかけて行われた住民アンケートの結果、蔵岡地区のすべての世帯が集団移転に同意すると回答したことが報告されました。戸沢村の説明によりますと住民全体の68パーセントが村が整備する住宅団地や集合住宅への移転を希望し、国の集団移転事業の実施要件をクリアしました。集合住宅を希望する住民の数は想定していた部屋の数を上回ったため、村は住宅団地の中に戸建ての賃貸住宅を新たに整備することを決めました。加藤文明 戸沢村長「集団移転に対して100％の合意に至ったのでまずはその先に一歩また進めたと思っている」蔵岡地区住民「住宅団地の戸建てと集合住宅に3分の2くらいが残ってくれることはありがたく思っている」一方で、蔵岡地区住民のおよそ3割は村内外の別の場所への移転を希望しています。山崎昇 蔵岡地区会長「もう少し少ないと考えていた。戸沢村に住み続けてもらいたいと地区会長としてもお願いしたい」戸沢村では、移転元である蔵岡地区を今年度末に災害危険区域に指定する方針も明らかにしました。蔵岡地区が災害危険区域となった場合、地区内には今後新たな住宅の建築ができなくなります。蔵岡地区住民「悲しい。新しい団地ができたら蔵岡の家は壊さないといけない。そのときも大変だ」住民は、新居への移転が完了するまでの間は、引き続き蔵岡地区内に住むことができます。田畑に関しては災害危険区域となった場合でもこれまで通り耕作を続けることが可能です。蔵岡地区住民（コメ農家）「今まで通りコメ作りを続けられるから安心している。引き続き頑張る」蔵岡地区住民「移転できるまではまだ時間がかかるんだなと感じた」「やっぱり2～3年はかかるのかなと」加藤文明 戸沢村長「国からの合意を受けて次はハード面の整備になるのでいろいろな方面にお願いをしながらスピードアップを図っていきたい」戸沢村は今年度末までに集団移転の事業計画書を策定し、来年度の初めには国からの同意を得たい考えです。