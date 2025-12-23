Ì¸É¹¤¬Âç¶½°ÂÎæÃÏ¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡¡Ãæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó12·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¤ÎÂç¶½°ÂÎæÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼30ÅÙ¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã³ÊÃ£´ñ¡Ê¥¸¥ã¥°¥À¥Á¡Ë´Å²Ï¹ñ²È¼¾ÃÏ¸ø±àÀ¾Éô¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤ÏÃÏÇ®¤Î±Æ¶Á¤ÇÅà¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Åß·Ê¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î®¿å¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë¿å¾øµ¤¤ÏÎäµ¤¤Ë¿¨¤ì¡¢½ãÇò¤ÎÉ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ùÌÚ¤òÊ¤¤¦¡£¿ô¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ëÌ¸É¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ä¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷»ÜÀß¤òÀ°È÷¡£Ì¸É¹¤Î·Ê´Ñ¤¬¼þÊÕ¤ÎÌ±½É¤äÉ¹ÀãÂÎ¸³»ö¶È¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤È´Ñ¸÷¤ÎÄ´ÏÂ¤¢¤ëÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Â¹¶Ç±§¡Ë