¡¡£²£³Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¹ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£²£·¡¥£¶£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£±¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£·£·£´¡¥£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£µÆü¤Ö¤ê¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£²£µ¡¥£¸£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£¹¡ó¡Ë°Â¤Î£¸£¹£±£³¡¥£¸£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£µ£·£±²¯£³£±£´£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£³Ãû£±£µ£³£¶²¯±ß¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£²£²Æü¤Ï£±£¶£¹£·²¯£·£·£°£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Ï¢µÙÁ°¤ËÇã¤¤¤¬¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤ëÎ®¤ì¡£¹á¹Á»Ô¾ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤Ç¤¢¤¹£²£´Æü¤¬È¾Æü¾¦¤¤¡¢£²£µÆü¤È£²£¶Æü¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÊËÜÅÚ»Ô¾ì¤ÏÄÌ¾ï¼è°ú¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÍè½µ¤Ë¤«¤±¡¢½ÅÍ×»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤âÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤ò¶¯¤á¤µ¤»¤¿¡££²£·Æü¤Ë£±£±·î¤Î¹©¶È´ë¶ÈÍø±×¡¢£³£±Æü¤Ë¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë£±£²·î¤ÎÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤ÈÈóÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢Ì±´Ö¤¬½¸·×¤¹¤ë£±£²·î¤Î£Ò£á£ô£é£î£ç£Ä£ï£çÃæ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢²¼ÃÍ¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÆ³ô¤Î¾å¾º´ðÄ´¤ä¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑÂÐºö¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤¬»Ù¤¨¤À¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ê¤É¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¤Î²÷¼ê²Êµ»¡Ê£±£°£²£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎÆ¿Ö£È£Ä¡Ê¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¡§£·£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢Âç¼ê¤ÎÃæ¹ñÎþÄÌ¡Ê£·£¶£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£°¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£²÷¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¡Ö¹õ³¥»º¡×¡Ê°ãË¡¡¦ÉÔÀµ»º¶È¡Ë¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÅ¬ÀÚÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬°Â¤¤¡£Ãæ¹ñ±ü±à½¸ÃÄ¡Ê£³£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó¡¢°°µ±£È£Ä¡Ê£¸£¸£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¡¢Ëü²Ê´ë¶È¡Ê£²£²£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¡¢¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¶È³¦¤ÎºÄÌ³ÌäÂê¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëü²Ê´ë¶È¤Ï£²£²Æü°ú¤±¸å¡¢Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¼ÒºÄ¤Î½þ´Ô´ü¸Â¤ò£±Ç¯±äÄ¹¤¹¤ëÄó°Æ¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Í±Í½´ü´Ö¤¬£³£°Æü±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Î·üÇ°¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡Â¤â¤È¤Î¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ö´ØÏ¢¤âµÞÍî¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Î¿¼¥»¥óÍ¤²ïÁÏ¿·²Êµ»¡Ê£²£´£³£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£·¡ó°Â¡¢ÃÎ¹Ôµ¥¼Ö²Êµ»¡ÊÁÉ½£¡Ë¡Ê£±£²£·£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó°Â¡¢Ê¸±óÃÎ¹Ô¡Ê£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó°Â¡¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ê£Ì£é£Ä£Á£Ò¡Ë¤Î¿ÞÃ£ÄÌ¡Ê£²£¶£¶£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¸¡¥£¶¡ó°Â¡¢²ÓìÐ²Êµ»¡Ê£²£µ£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤ä¥³¥ó¥Æ¥Ê¥ê¡¼¥¹¡¦À¸»º¤Î³¤±¿´ØÏ¢¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£³¤Ë¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£³£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¹â¡¢Ãæ±ó³¤±¿£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¡¢Ãæ±ó³¤±¿È¯Å¸¡Ê£²£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ³¤±¿½¸ÁõÈ¢¡Ê£²£°£³£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¾®Éý¤Ë£µÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£°£·¡ó¹â¤Î£³£¹£±£¹¡¥£¹£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£»ñ¸»¡¦ÁÇºà¤¬¹â¤¤¡£¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢¸ø±×¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ï°Â¤¤¡£ÉÔÆ°»º¡¢°åÌô¡¢·³¼û»º¶È¡¢¶õ±¿¡¢¿©ÉÊ°ûÎÁ¡¢¾Ú·ô¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
