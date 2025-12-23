¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡ÙÉÔ´ïÍÑ¥Ñ¥Ñ¡¢ºÊ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£¹ºÐÌ¼¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤ò´õË¾ÄÌ¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª ÉÔ´ïÍÑÃµÄå¤Ï¡ÖÄË¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯Ì¼¤òµß¤¨¤ë¤«¡©
¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢»°½Å¸©ºß½»¤ÎÃËÀ¡Ê52¡Ë¤«¤é°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¯¡£ºÊ¤¬¼ÂÊì¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤ë½µËö¤Ï¡¢¾®³Ø£³Ç¯À¸¤Ç£¹ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È2¿Í¤¤ê¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß»Ï¤á¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ÎÈ±¤òºÊ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÔ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç°ì¤Ä·ë¤Ó¤¹¤é¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤ÊÃµÄå¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ÍÍêÆâÍÆ¤À¡£
Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ç¤ÏÃµÄå¶É¤Ç°ìÆó¤òÁè¤¦´Ö´²Ê¿ÃµÄå¤À¡£9ºÐ½÷»ù¤¬ÃµÄå¤Ë¡¢Éã¿Æ¤ËÈ±¤ò·ë¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤æ¤ë¤ó¤À¤ê¡×¡Ö·ë¤Ö»þ¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¾Ú¸À¤·¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢²¼¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
Ì¼¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤È±·¿¤Î²èÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃµÄå¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç～¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
°ÍÍê¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¡Ö¤â¤¦ÄË¤¤¡×¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¤¬¡£¤½¤Î¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø°ú¤¤º¤ê½÷¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÃµÄå¤¬¿´ÇÛ´é¤Ë¡£
¤½¤·¤ÆÃµÄå¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»°¤ÄÊÔ¤ß¤¬¤Ç¤¤ëºÊ¤Ë¡Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤»¤¨¤Ø¤ó¤Î¡©¡×¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤òµ¡¤Ë¡¢É×ÉØ¤ÎÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿ÎÏ´Ø·¸¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤É¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò±ü¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¡Ê°ÍÍê¼Ô¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¹ð¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¾Ð¤¤À¼¤ËÂ³¤¡¢É×¤ò´°Á´¤Ë¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¸À¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑÃç´Ö¤ÎÃµÄå¤¬¡Ö´°Á´¤ËçÓ¤á¤Æ¤ë¤è¤Ê¡ª¡×¡Ö¤à¤«¤Ã¤È¤¯¤ë¤è¤Ê¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡ª
´ðËÜ¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¤ÎÀèÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ÎÈ±¤Î±¦È¾Ê¬¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ò¼êËÜ¤ËÊì¿Æ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢º¸È¾Ê¬¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÏÅÓÃæ¤Çº®Íð¤·¡¢¤É¤ì¤¬Ãæ»Ø¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡¡¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤Ë¡¢ÃµÄå¤¬¡Ê¼«Ê¬¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡Ë¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤â～¡ª¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
»°¤ÄÊÔ¤ß¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È£³»þ´Ö¡ª¡¡¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢9ºÐ½÷»ùÆ´¤ì¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤¬´°À®¤·¤¿¡£Åö½é¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¾åÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëº¸±¦¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¾å¡¢²¿¤«¤¬°ã¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢²èÁü¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤ä¤Ï¤êÌ¼¤µ¤ó¤ÎÈ±¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤âÌ¼¤µ¤ó¤ÎÈ±¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£´ÖÃµÄå¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ò±Ç¤·¤ÆÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤À¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤â¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÍÍê¼Ô¤Ø¤ÎÎå¤Þ¤·¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¥×¥íÄ¾¡¹¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤¬¥¥ì¥¤¤Ë´°À®¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªー¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂçËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¤ä¤êÊý¤ò¡Ë³Ð¤¨¤È¤ë¡©¡×¤È¤ª¤«¤ï¤ê¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡£ÉÔ´ïÍÑ¥Ñ¥Ñ¤¬¼¡²ó¤Ï1¿Í¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î°ÍÍêVTR¤Ï¡¢12·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£