NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年12月19日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の有人宇宙船「Crew Dragon（クルードラゴン）」によるISS＝国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行ミッション「Crew-12（クルー12）」に割り当てられた4名の宇宙飛行士を発表しました。

打ち上げは2026年2月16日以降 JAXA油井宇宙飛行士らと交替

【▲ NASAの「Crew-12」ミッションのクルー。左から：NASAのJessica Meir宇宙飛行士、NASAのJack Hathaway宇宙飛行士、ESAのSophie Adenot宇宙飛行士、RoscosmosのAndrey Fedyaev宇宙飛行士（Credit: NASA）】

Crew-12のクルーは、コマンダーを務めるNASAのJessica Meir宇宙飛行士、パイロットを務めるNASAのJack Hathaway宇宙飛行士、ミッションスペシャリストを務めるESA＝ヨーロッパ宇宙機関のSophie Adenot宇宙飛行士およびRoscosmos（ロスコスモス）のAndrey Fedyaev宇宙飛行士です。

NASAのMeir宇宙飛行士は今回が2回目の宇宙飛行です。前回はロシアの「Soyuz MS-15（ソユーズMS-15）」宇宙船に搭乗し、2019年9月〜2020年4月に第61次／第62次長期滞在クルーの一員としてISSで長期滞在を実施。NASAのChristina Koch宇宙飛行士とともに合計3回・21時間44分にわたる船外活動も行いました。

RoscosmosのFedyaev宇宙飛行士も今回が2回目の宇宙飛行です。前回はアメリカの「Crew-6」ミッションでCrew Dragon宇宙船に搭乗し、2023年3月〜2023年9月に第68次／69次長期滞在クルーの一員としてISSで長期滞在を実施しました。

NASAのHathaway宇宙飛行士とESAのAdenot宇宙飛行士は、どちらも今回が初の宇宙飛行です。Hathaway宇宙飛行士はアメリカ海軍のパイロットとして2500時間以上の飛行経験が、Adenot宇宙飛行士は捜索救難やテストパイロットとしてヘリコプターで3000時間以上の飛行経験があります。

NASAによると、4名が搭乗するCrew Dragon宇宙船は2026年2月16日以降に打ち上げられる予定です。また、現在ISSで長期滞在を行っているJAXAの油井亀美也宇宙飛行士ら「Crew-11」ミッションの4名は、Crew-12の到着と引き継ぎ後に地球へ帰還する予定です。

参考文献・出典NASA - NASA Shares SpaceX Crew-12 Assignments for Space Station Mission