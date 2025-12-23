女優ののん（32）が23日、都内で行われた藤井聡太6冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝との特別対局「のんvs藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談」の囲み取材に出席。藤井6冠に演じてほしい役柄を提案し、笑いを誘う場面があった。

2025年9月29日より配信のABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」（Netflixで世界同時配信）で主演。天才棋士の父に奪われた人生を才能と意志の強さで取り戻しながら、初の女性棋士を目指す主人公・国見飛鳥を演じた。

今回、藤井6冠とは初対面。対談を通じ「言葉の文章の流れが美しい方」という印象を受けたという。神聖な雰囲気を肌身で感じ「（対局時の）世界をのぞかせて頂いたような感じ」と振り返った。

報道陣から、藤井6冠に「ドラマに出演したらどんな役をやりたい」という質問が。悩みながらも「全く予想外の質問でちょっと…。アクションが少ない役が良いな。弁護士とか法律関係の役とかやってみたい気がする」という藤井6冠の回答を聞いて、のんは「棋士の方は記憶力が計り知れないぐらい良いと思うので、セリフも全部すぐに入ってしまうんだろうな」と尊敬の念。「私の勝手で言いますけど…。神様の役とか凄い大きな存在がいいんじゃないかなと思いました」と提案し、笑いを誘った。

同番組は27日10時より無料配信される。