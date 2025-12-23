ÅÔÆâ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ËÅö»þ12ºÐÌ¼¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¿ÍÊì¿Æ¤òÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤Ø°ÜÁ÷¡¡¥¿¥¤·Ù»¡¤ÏÂáÊá¤ÎÊý¿Ë
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬23Æü¸á¸å¡¢¥¿¥¤¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¿Í¤ÎÊì¿Æ¤¬Åö»þ12ºÐ¤ÎÌ¼¤òÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ½Ð¹ñ¤·¡¢ÊÌ¤ÎÇä½Õ»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤¬¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¼è¤ê¡¢23Æü¸á¸å¤ËÊì¿Æ¤¬¥¿¥¤¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¿ÈÊÁ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÊì¿Æ¤òÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£