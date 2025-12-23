ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÀÕÇ¤Ç½ÎÏÁè¤¦¡Ä²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÃË½÷3¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í»à½ý¤µ¤»¤¿ºá 71ºÐÃË¤Î½é¸øÈ½¤ËÈï³²¼Ô¡Ö¡È²á¼º¡É¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤ÇÊâ¹Ô¼Ô3¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢71ºÐ¤Î±¿Å¾¼ê¤Î½é¸øÈ½¤¬23Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦ÌÄ³¤ÍÎÈï¹ð(71)¤Ïº£Ç¯10·î¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÌ¾Å´¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤ò»þÂ®72¥¥í¤«¤é76¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Æ»à½ý¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÄ³¤Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌÄ³¤Èï¹ð¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÀº¿À´ÕÄê¤òÍ×µá¤·¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Ç¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸å°ä¾É¤¬½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤ÊÉôÊ¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¡§
¡Öº£²ó¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Îºá¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡º£²óÌä¤ï¤ì¤¿ºá¤¬¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÎÌ·º¤Î·Ú¤¤¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½½ê¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¸å¡¢Àº¿À´ÕÄê¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
