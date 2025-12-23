ダイアン津田の愛娘が番組に登場！意外なパパの一面見せ…相方ユースケとは喧嘩勃発も

12月16日（火）の『深夜のダイアン』では、「娘のためにサンリオピューロランドを学びたいんでスー！」後編を放送。

津田篤宏＆ユースケ（ダイアン）、松井ケムリ（令和ロマン）、ゆい小池がサンリオピューロランドを満喫した。

それぞれをモデルにしたオリジナルキャラクターが作れるアトラクションでは、ダイアンの2人が揉めだしてしまい…!?

【映像】津田の娘が『深夜のダイアン』初登場！

前回の放送では、数々のキャラクターの名前を覚え、人気アトラクション「サンリオキャラクターボートライド」を楽しんだ一行。

今回はワークショップ型のアトラクション「CHALLENGE PURO（チャレンジピューロ）」で、キャラクターデザインを体験することになった。

性格や顔を選びながらオリジナルのキャラクターが作れる同アトラクションで、ダイアンはお互いを、ケムリとゆい小池はそれぞれ相手をモチーフにキャラを作成する。

顔のパーツなど細かくカスタマイズできるとあって、真剣な表情でこだわりのキャラクターを作っていく4人。しかし、津田はユースケのタブレットを覗き見しながら「俺を作るんやで」と苦笑する。

どうやら女性のキャラクターを作成中らしいユースケが津田に「顔で言うたら女性の顔やもんな」と答えると、津田は「どこがやねん。男の中の男やろ」とツッコミを入れた。

イチャモンをつけてくる津田にユースケが「お前さあ、俺のこと信じてないってこと？」と言ったところで、ゆい小池が空気を変えようと「楽しい？」と言葉をかける。それでも2人は「俺は楽しもうと思うてんねん」「いや、なんか変なこと言うてくんねん」と相手のせいに。

続けて「俺は…」と口を開いた津田をユースケが「すぐヒステリック」と遮ると、津田は顔を引きつらせヒートアップ。しかし口をついて出たのは、「なんでお前エヴァの…」という言葉だった。ここからなぜか2人は、オリエンタルラジオが過去にラジオ生放送で起こした伝説の喧嘩を再現する。

これを聞いていたケムリは、「オリラジさんのラジオの喧嘩はいいんですよ」と笑いながらツッコんだ。

このあと、4人が作ったオリジナルキャラクターがお披露目。ケムリがゆい小池をイメージし、クロミのグッズでまとめたという「くろちゃみ」に、ゆい小池は「かわいい！」を連発して大喜び。

一方、ダイアンの2人は相手が作ったキャラクターに納得がいかないよう。お互いに「どこがやねん」と苦笑していた。

このあと、「レディキティハウス」でレディキティと対面を果たした一行は、特別にレディキティに“お願い”を叶えてもらうことに。積極的なレディキティにユースケは照れたような様子を見せる。

最後はショップエリアで、津田の娘のためにお土産を購入。「選ばせてあげたいから」と津田が娘とテレビ電話をつなぎ、「どれが欲しい？」と“パパの顔”を見せる一幕もあった。