¿ÍÀ¸Àß·×¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤¬Âç´Û»Ô¤Î¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³è¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¼ø¶È¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¥½¥ËーÀ¸Ì¿¤¬2006Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³Ø¹»¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢18Æü¤Ï¡¢Âç´Û·Ëºù¹â¹»¤Î3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥ËーÀ¸Ì¿½©ÅÄ»Ù¼Ò¡¡¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Êー¡¡¾®ÌÚÅÄ¾»¹¤µ¤ó
¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¤È½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤Î¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌ´¤À¤Ã¤¿¤ê´õË¾¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç´Û»Ô¤Ë½»¤à4¿Í²ÈÂ²¤Î¡¢½»Âð¤ä»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³ØÀè¡¢Î¹¹Ô¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¡¢ÍýÁÛ¤Î¤¯¤é¤·¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¿ÍÀ¸Àß·×¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¶â³Û¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ÎÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÀ¸³è¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ
¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ª¶â¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸ÅÌ
¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢À¸³èÈñ¤À¤Ã¤¿¤êºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢¼Ú¶â¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÍýÁÛ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï°ìÂÁá¤¯¾Íè¤ÎÀ¸³è¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£