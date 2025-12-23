フレッシュネスバーガーの2026年福袋は26日発売。フードチケットにグッズ2点がセットになってるよ〜！

フレッシュネスバーガーは、2025年12月26日から福袋「HAPPY BAG 2026」を販売します（一部店舗を除く）。

オリジナルグッズと3500円分フードチケット付き

福袋「HAPPY BAG 2026」は、オリジナルトートバッグやブランケットに加え、3500円分のフードチケットが付いたお得な内容です。

HAPPY BAG 2026の詳細は、以下の通り。

・オリジナルトートバッグ（H200mm×W220mm）

・オリジナルブランケット（H700mm×W1000mm）

・フレッシュネスバーガーフードチケット3500円分（700円×5枚）

数量限定販売のため、なくなり次第終了です。

価格は3500円。

フードチケットは、購入した店舗でのみ使用でき、1000円以上の会計時に1回につき1枚利用可能です。モバイルオーダーやデリバリーでは使用できず、現金との引き換えや他クーポンとの併用はできません。

チケットの有効期限は26年3月31日まで。

なお、球場、動物園、空港店舗と、新宿６丁目店・千葉中央店・高田馬場店・元住吉店・東京ガーデンテラス紀尾井町店での販売はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部