【スシロー】まるでトナカイみたい！「ミルキーキャラメルナッツパフェ」が楽しめるのは今だけ。

スシローは、2025年12月22日から、全国の店舗で「ミルキーキャラメルナッツパフェ」を販売しています。

専属パティシエが開発したこだわりスイーツ

今回登場した「ミルキーキャラメルナッツパフェ」は、キャラメルムースの上にカラメルソースとスポンジ・バニラアイス・ホイップを重ね、一番上にキャラメルアイスをのせた期間限定スイーツ。アーモンドとチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングすることで、トナカイの顔にも見えるかわいい見た目がポイントです。

コクがあってミルキーな味わいのキャラメルムースとアイスに、チョコがけしたプレッツェルと素焼きアーモンドのカリッとした香ばしさが良いアクセントになっています。

価格は350円から。

販売期間は12月22から26年1月6日までですが、販売予定総数21万食に達し次第終了します。

また、通常販売商品からも冬にぴったりのスイーツを紹介。

「ホワイトチョコケーキパリッチ」は、白く仕上がる卵を使用したスポンジに、クリーミーなホワイトチョコクリームを合わせ、ホワイトチョコを2層もサンドした一品。トッピングにもホワイトチョコを削ることで、真っ白なビジュアルに仕上がっています。

ふわふわのスポンジとクリームに、チョコのパリパリした食感が絶妙なアクセントとなった、真冬にぴったりのチョコケーキです。

価格は280円から。

価格は店舗によって異なります。

なお、2商品とも持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません。

各店舗の販売状況・価格は、公式アプリ・公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部