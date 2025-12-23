【スシロー】まるでトナカイみたい！「ミルキーキャラメルナッツパフェ」が楽しめるのは今だけ。
スシローは、2025年12月22日から、全国の店舗で「ミルキーキャラメルナッツパフェ」を販売しています。
専属パティシエが開発したこだわりスイーツ
今回登場した「ミルキーキャラメルナッツパフェ」は、キャラメルムースの上にカラメルソースとスポンジ・バニラアイス・ホイップを重ね、一番上にキャラメルアイスをのせた期間限定スイーツ。アーモンドとチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングすることで、トナカイの顔にも見えるかわいい見た目がポイントです。
コクがあってミルキーな味わいのキャラメルムースとアイスに、チョコがけしたプレッツェルと素焼きアーモンドのカリッとした香ばしさが良いアクセントになっています。
価格は350円から。
販売期間は12月22から26年1月6日までですが、販売予定総数21万食に達し次第終了します。
また、通常販売商品からも冬にぴったりのスイーツを紹介。
「ホワイトチョコケーキパリッチ」は、白く仕上がる卵を使用したスポンジに、クリーミーなホワイトチョコクリームを合わせ、ホワイトチョコを2層もサンドした一品。トッピングにもホワイトチョコを削ることで、真っ白なビジュアルに仕上がっています。
ふわふわのスポンジとクリームに、チョコのパリパリした食感が絶妙なアクセントとなった、真冬にぴったりのチョコケーキです。
価格は280円から。
価格は店舗によって異なります。
なお、2商品とも持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません。
各店舗の販売状況・価格は、公式アプリ・公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部