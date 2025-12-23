ABS½©ÅÄÊüÁ÷

Á´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤¬23Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¤ÎÅòÂôæÆËÌ¤¬»³¸ýÂåÉ½¡¦ÆÁ»³¾¦¹©¤È¤Î1²óÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÅÙ¤âÁê¼ê¤Ë¥êー¥É¤òµö¤µ¤º¡¢50ÅÀº¹¤Ç²÷¾¡¤Ç¤¹¡£

2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÅòÂôæÆËÌ¤Ï¡¢¥´ー¥ë²¼¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤«¤é¥Üー¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÂ®¹¶¡£

½øÈ×¤«¤éÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò°ú¤­Î¥¤·¡¢25ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£

¸åÈ¾¤â¹¶·â¤¬¤«¤ß¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥³ー¥È¤òÂç¤­¤¯»È¤Ã¤Æ¥Õ¥êー¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬³°¤«¤é¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡£

Á°È¾¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£

¥¨¥ó¥È¥êー¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅòÂôæÆËÌ¡£

°ìÅÙ¤âÁê¼ê¤Ë¥êー¥É¤òµö¤µ¤º¡¢50ÅÀº¹¤Ç²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅòÂôæÆËÌ¤Ï24Æü¤Î2²óÀï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬170¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ÂçºåÂåÉ½¤ÎÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£

µîÇ¯¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÅòÂôæÆËÌ¡£

ÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8ÌÜ»Ø¤·¤Æ°ìÀï°ìÀï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£

24Æü¤ÏÃË»Ò¤Î1²óÀï¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢½©ÅÄ¹©¶È¤¬Ä¹ºêÂåÉ½¤Îàû±º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£