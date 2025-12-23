「暴言等の不適切な発言」などが対象事案。町田の黒田監督およびクラブへの懲罰が決定「適切な管理・監督体制を構築できていなかったことに起因」
FC町田ゼルビアは12月23日、クラブの公式サイトで「公益社団法人 日本プロサッカーリーグより、黒田剛監督および当クラブに対し、下記のとおり懲罰が決定されましたのでお知らせいたします」と報告した。
対象事案は以下のとおり。
「黒田監督は、2023年頃からFC町田ゼルビア（以下「本件クラブ」という。）に所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」
懲罰内容は、黒田監督、クラブともに「けん責（始末書をとり、将来を戒める）」となった。
クラブは「懲罰の理由」「懲罰量定に際し参考とした事情」「適用条項」などを説明したうえで、以下のように発信した。
「この度は、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、後援会員の皆様、ホームタウンの関係者様、チームに関わる皆様、FC町田ゼルビアに関わる全ての皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
本件は、当該監督個人の問題にとどまらず、クラブとして適切な管理・監督体制を構築できていなかったことに起因するものであり、その責任を重く受け止めております。
クラブといたしましては、本処分を厳粛に受け止め、指導体制および組織運営の在り方を根本から見直し、ハラスメントに関する相談・通報体制の再構築、ならびに管理監督責任の明確化を速やかに実行して再発防止に全力で取り組んでまいります。
今回失った信頼を回復するため、クラブ一丸となって誠意ある行動を積み重ねてまいります。改めまして、すべての関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
