DEEN、来年4月に日本武道館公演決定 ボーカル・池森秀一の“蕎麦カフェ”武道館店オープン後初
DEENが、2026年4月30日に東京・日本武道館での公演を開催することを発表した。20日に東京・グランドプリンスホテル新高輪「飛天」で行われたクリスマスディナーショーのアンコールMC内で発表された。
【ライブ写真】祝福ムードに包まれたDEENのクリスマスディナーショーの模様
DEENにとって日本武道館は、15周年、20周年、30周年とメモリアルイヤーごとにライブを開催してきた特別な場所。今回の公演が実現すれば、同会場での公演は通算12回目となる。また、今年8月にボーカルの池森秀一がプロデュースする「SOBA CAFE IKEMORI」日本武道館店がオープンして以来、同店併設後初のライブ開催ともなる。チケットなどの詳細は後日発表予定。
ディナーショーは、今年で3回目の開催。会場では代表曲の数々やクリスマス仕様のセットリストに加え、現在CMソングとしてオンエア中の新曲「Happy Smile」がアンコールで初披露された。ちょうど池森の誕生日当日とあって、客席からの「Happy Birthday」の大合唱やバースデーケーキの登場など、祝福ムードに包まれた一夜となった。
さらに、2026年1月21日には、80年代J-ROCKの名曲をバンドサウンドでカバーした最新アルバム『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』の発売も決定しており、きょうその店舗別購入特典が解禁された。同作は、21年にリリースされたシティポップカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりとなるカバーアルバム。
収録楽曲には、BOOWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZといった80年代デビュー組に加え、サザンオールスターズやTHE ALFEEといったレジェンドアーティストのナンバーもラインナップ。サブスク世代にも支持され続ける名曲の数々を、DEENならではのバンドアレンジで再構築した意欲作となっている。
