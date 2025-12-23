暗闇で目から強烈なビームを放つ猫ちゃん　「宇宙猫説ある」

「たまにビーム撃ってくるからやっぱり宇宙猫説ある」そんなつぶやきと共に、Xユーザー・ちゃろこさんが投稿したのは、愛猫・ちょこくんを捉えた写真。

暗がりの中に浮かぶちょこくんの両目からは、一直線に伸びる眩い光線が発射されています。その姿はたしかに、地球の猫というよりも、スーパーパワーを持った地球外生命体のよう。

9歳になるちょこくんは、飼い主さんに対しての独占欲が強い甘えん坊な性格の持ち主。常に飼い主さんの後をついてまわるなど、その行動はもはや「ストーニャー（ストーカー）」と称されるほど。

今回の写真の撮影時もまさに、ちょこくんはストーニャーの真っ最中。向けられる視線に感づいた飼い主さんが振り返ったところ、そこには案の定ちょこくんの姿がありました。

暗がりでじっとこちらを見つめる愛猫。そこでフラッシュを使って撮影したところ、網膜（タペタム）の反射により、見事な「目からビーム」写真が生成されたのです。

あまりにも綺麗にビームを発射していたため、撮影した飼い主さんも思わず笑ってしまったという一枚。実は飼い主さんの家では、お迎えした当初からちょこくんを「宇宙猫」という設定（？）にしてかわいがっていたのだとか。

投稿にもあるように、「これらの写真が撮れてやっぱり宇宙猫なんだなと確信しました」と語る飼い主さん。普段のかわいらしいストーニャー行為も、もしかすると母船への定期連絡の一環なのかもしれません。

