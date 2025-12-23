ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢¿·ºî¡Ø¶Ø¤¸¼ê¡Ù¤ÎÁ´¼ýÏ¿¶Ê¤ò¸ø³«¡¡¸þ°æ½¨ÆÁ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖSI¡¦GE¡¦KI¡×¤Ê¤É
¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬¡¢2026Ç¯3·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶Ø¤¸¼ê¡Ù¤ÎÁ´¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡È¼«ºî¶ÊÉõ°õ¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Á´¶Ê¤òÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦ºî¡¦µÒ±é³Ú¶Ê¤Ç¹½À®¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·Ï¿6¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´11¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¡ØJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡Ù¤Ç¤ÎÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°Ëß·°ìÍÕ¡¢millennium parade¡¢²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÈ¯¶Ê¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁê¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¸þ°æ½¨ÆÁ¡¢BIGYUKI¡¢»°Âð½ã¡¢°ËÃá¹°¾¤È¤Î¶¦ºî¤â¼Â¸½¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄÇÌ¾ÎÓ¸éÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ï¡¢millennium parade¤È¤Î¡Ö£×¡ü£Ò£Ë¡×¡Ö£²¡û£´£µ¡×¡¢BIGYUKI¤È¤Î¡Ö³Ð¤áÀÃ¤á¡×¡ÖÈë¤á½é¤á¡×¡¢²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤È¤Î¡Ö°¦³Ú¡×¡¢°Ëß·°ìÍÕ¤È¤Î¡Öçê¤Ë·î¡×¡Ö¾¾¤ËÄá¡×¡¢»°Âð½ã¤È¤Î¡Ö»êÊõ¡×¡ÖÍ«À¤¡×¡¢¸þ°æ½¨ÆÁ¤È¤Î¡ÖSI¡¦GE¡¦KI¡×¡¢°ËÃá¹°¾¤È¤Î¡Ö¶ì½Â¡×¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÄÇÌ¾¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡£
¡¡CD¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¥Ö¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£Î¾·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Ç¡¢CDÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÍè½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¡ÅÞÂç²ñ¡¡ÎáÏÂÈ¬Ç¯ÎóÅç½ä²ó¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¡È¤ª³Ú¤·¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀèÃåÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2013Ç¯°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÅÞÂç²ñ¡É¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Û¡¼¥ë²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ8²ñ¾ì18¸ø±é¤ò½ä²ó¡£²»¶Á¤ËÄêÉ¾¤¢¤ë²ñ¾ì¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²»³Ú¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¸ø³«Ãæ¡£ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¶Ø¤¸¼ê¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¡¢¤½¤ì¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£¼ýÏ¿¶Ê¡ÊÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ø¶Ø¤¸¼ê¡Ù¡Ë
M01. »êÊõ¡Ê»°Âð½ã¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M02. ¶ì½Â¡Ê°ËÃá¹°¾¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M03. çê¤Ë·î¡Ê°Ëß·°ìÍÕ¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M04. ³Ð¤áÀÃ¤á¡ÊBIGYUKI¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M05. £×¡ü£Ò£Ë¡Êmillennium parade¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M06. SI¡¦GE¡¦KI¡Ê¸þ°æ½¨ÆÁ¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M07. £²¡û£´£µ¡Êmillennium parade¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M08. Èë¤á½é¤á¡ÊBIGYUKI¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M09. ¾¾¤ËÄá¡Ê°Ëß·°ìÍÕ¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M10. °¦³Ú¡Ê²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
M11. Í«À¤¡Ê»°Âð½ã¤ÈÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡Ë
