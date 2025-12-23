渡邊圭祐、カレンダー発売決定「日々の暮らしに渡邊を」 全国4ヶ所＆オンラインイベントも
俳優の渡邊圭祐が、2026年3月上旬に『渡邊圭祐2026.4-2027.3カレンダー』を発売することが23日、発表された。
渡邊は、映画『わたしの幸せな結婚』『八犬伝』、『女神降臨』2部作、NHK大河ドラマ『光る君へ』など話題の映画、ドラマに次々と出演。独自の存在感を残し、来年は主演映画『2126年、海の星をさがして』の公開が決定し、映画『ほどなく、お別れです』など話題作への出演も多数控える。
カレンダーの撮影地は、兵庫・神戸。企画は以前、撮影で訪れた神戸をもっと楽しみたいということでスタートした。撮影地である兵庫県立美術館や旧神戸居留地15番館では建造物の美しさや神戸の文化に触れ、ハーブ園では豊かな自然と季節を感じ、そしてにしむら珈琲店ではモーニングも堪能。神戸の魅力と渡邊の多彩な表情が詰まった特別なカレンダーとなっている。
裏面には撮影地のマップと共にスナップショットも掲載。ナチュラルな表情からスタイリッシュで大人の魅力を感じる表情まで、さまざまなカットが満載となっている。アーティストオンラインショップ「アスマート（A!SMART）」で23日午後6時、HMV＆BOOKS onlineで25日午後8時から、さまざまな特典付きで予約受付がスタートしている。また、カレンダーの発売に合わせて、クリアファイルやポストカード＆ステッカーセット、カラビナ付きマルチケースといったオリジナルグッズもA!SMARTにて販売開始する。
さらに、カレンダーの発売を記念して、2026年3月7日に宮城・HMV仙台、14日に兵庫・HMV三宮イベントスペース、22日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース、29日に北海道・HMV札幌ステラプレイスで対面式イベントの開催も決定。加えて、3月15日には渡邊と１対１でビデオ通話ができる「オンライン個別お話し会」も実施する。
【コメント全文】
兵庫県にお邪魔してカレンダーの撮影をしてきました。カメラマンの荒井さんの世界観に存分に浸らせていただきました。これまで以上に良いカレンダー感のなさが出たのではないかなと。今年も漏れず、日々の暮らしに渡邊を。よろしくお願いします。
