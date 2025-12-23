MAZZEL・NAOYAと龍宮城・冨田侑暉が紡いだ恋の行方は――セラピーゲーム【最終回直前まとめ】
12月24日（水）に最終回を迎えるドラマ『セラピーゲーム』──。
今、SNSを中心に話題を集めているのが、MAZZEL・NAOYAと龍宮城・冨田侑暉がW主演を務める本作だ。
2人が演じるのは、恋に臆病なツンデレフォトグラファー・湊（NAOYA）と、失恋したばかりの誠実な獣医学生・静真（冨田侑暉）。その出会いは、軽い気持ちの一夜から始まり、やがて“賭け”という歪な関係へ――。
だが、静真に惹かれていく湊の感情は、次第に誰にも止められないものになっていく。「今からでも追いつける」よう、物語を丁寧に振り返る。
■ 出会い――恋に臆病な湊 × 誠実な静真
物語は、恋に臆病なゲイのフォトグラファー・湊（NAOYA）が、行きつけのミックスバーで、失恋したばかりの獣医学生・静真（冨田侑暉）と出会うところから始まる。酒の勢いも手伝い、意気投合した2人はそのまま一夜を共にする。
しかし翌朝、静真はその夜のことをまったく覚えていなかった。その事実は、湊のプライドと心を深く傷つける出来事となった。
■ “賭け”から始まる関係――強がる湊の選択
バーの仲間たちにからかわれ、意地になった湊は、「静真を惚れさせられるか？」という賭けを持ちかける。こうして、賭けを理由に静真へ近づくという、歪で危うい関係が始まった。本来は人一倍繊細で、恋に臆病な湊。それでも強がってしまう姿は、視聴者に痛々しさと共感を同時に抱かせてきた。
■ 誠実さに揺らぐ“ゲーム”――静真という存在
一方の静真は、失恋の傷を抱えながらも、誰に対しても誠実で真っ直ぐな人物。湊に対しても駆け引きはせず、真正面から向き合おうとする。学生証を届けに来た湊との再会、泊まりがけの遊園地デート、そして距離を縮めていく時間の中で、湊は次第に「落とすはずだった相手」に心を動かされていく。賭けとして始まった関係は、いつしか引き返せない感情へと変わっていった。
■ ゲームが“本気”に変わる瞬間
物語が進むにつれ、湊がなぜ恋に臆病になったのか、静真がなぜ過去の恋を引きずっているのか――それぞれの背景が少しずつ明らかになっていく。しかし、湊が賭けをしていた事実を静真が知ってしまい、2人の関係は一度大きく崩れてしまう。
それでも、静真のまっすぐな思い、湊の隠してきた弱さが交錯する中で、関係は再び修復へと向かっていく。NAOYAが演じる湊の強がりと脆さ、冨田侑暉が体現する静真の包容力と誠実さ。対照的な2人だからこそ、感情が交差する瞬間が強く胸を打つ。
■ 最終回へ――“セラピーゲーム”は終わるのか
「始まりはただのゲーム。なのに、こんな気持ちを知るなんて思わなかった――」
最終回を目前に、湊と静真の関係は、賭けを越え、“本当の選択”を迫られる段階へと進んでいる。彼らは互いを癒やす存在になれるのか。
それとも――。
物語は、静かにクライマックスへと向かっていく。
■ まだ間に合う、そしてこれからでも楽しめる
ドラマ『セラピーゲーム』は、最終回を目前に控え、これまで以上の注目を集めている。W主演のNAOYA × 冨田侑暉の魅力を感じながら一気見すれば、最終話はきっと忘れられない一話になるはずだ。
最終回をまだ見ていない人も、見逃したシーンを追いかけたい人も――
今からでも、十分に間に合う。
■ 余韻をもう一度――Blu-ray・DVD、そして見逃し配信もチェック
最終回を見届けたあと、もう一度じっくり物語を味わいたい人には、2026年4月発売予定のBlu-ray・DVDでの視聴がおすすめ。
湊と静真、2人が積み重ねてきた感情の機微や名シーンを、自分のペースで何度でも振り返ることができる。また、「気になっていたけれど見逃してしまった」
「今から追いつきたい」という人は、TVerでの見逃し配信も要チェック。
最終回に向けて一気見することで、2人が紡いできた関係性の変化を、より深く楽しめるはずだ。
